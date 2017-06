Mäktigt skådespel av Kygo

Redan innan Kygos spelning märks det att det väntar något i hästväg. På Brännbollsyrans stora Arena-scen byggs ett enormt torn av LED-skärmar upp, flera meter över scengolvet, som förvandlar det gigantiska scenbygget till en enda stor videoskärm toppat med ett litet dj-bås högst upp.

Och när den norske tropical house-kungen drar i gång festivalens allra sista, och genom åren mest efterfrågade, spelning krymper alla helgens tidigare spelningar till fisar i rymden.

Från första sekund matas publiken med fyrverkerier, eldar, laserstrålar, flera meter långa konfettislingor och en avancerad ljusshow, allt bildsatt av stiliga videosekvenser som roterar och bultar synkat till musiken. De estetiska käftsmällarna radas upp och det är smått omöjligt att släppa blicken från det mäktiga skådespelet.

Det är inte bara visuellt slående. Kygo tillhör ett av de mest intressanta namnen på den elektroniska dansmusikscenen på många år, med en tropiskt influerad house som sprider glädje och sommaryra på ett raffinerat sätt. Med mer själfulla och brokiga influenser, friare uttryck och större variation än din sedvanliga dunkadunka-stekarhouse finns det mycket att hämta ur Kygos musik.

Han inleder skamlöst med en av sina största hitlåtar, Stole the show, och fortsätter att mata på med sin odödliga remix av Seinabo Sey-låten Younger, en uppskattad variant av Ed Sheeran-hiten Shape of you och det nya Ellie Goulding-samarbetet First time. Den ljuvliga Marvin Gaye-mixen på Sexual healing får till och med det smällkalla Umeå att kännas om inte tropiskt så i alla fall lite varmare, samtidigt som röda och blå jätteballonger studsar över det 16 000 personer starka publikhavet och sensuella röda rosor roterar på jätteskärmarna.

Snart börjar Kygo agera mer klassisk dans-dj och rada upp listettor och partydängor som Here’s comes the hotstepper, Don’t stop believin’, Hit the road Jack och Call on me i egen skrud. Publiken älskar det och effekten låter inte vänta på sig - ju fetare drop, desto högre hopp, men verkshöjden på dessa är ju ungefär lika med noll.

Det är i de egna låtarna som Kygos storhet glimrar till, som i en sprittande glad Stay ackompanjerad av gnistrande fyrverkerier och en lyriskt skuttande publik. Eller den melankoliska radiohiten It ain’t me då den stegrande, Kygo-karaktäristiska melodislingan får folkmassan att röra sig som en enda kropp under ett glittrande konffettiregn. Det är vansinnigt vackert.

Med megahiten Firestone som sista låt krämar norrmannen ur det sista av energin och lastar på allt han har. Eldar, pyroteknik, fyrverkerier och rök sprakar över folkhavet, som trots temperaturer nära nollstrecket dansat sig euforiska och varma tillsammans i den ljusa juninatten.

Då är det svårt att vara cynisk.