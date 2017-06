Zara Larsson spred stjärnglans över Umeå

Zara Larsson har på bara några år, och blott två album, byggt upp en imponerande låtskatt. Hits som Lush life och Carry you home känns som att de har funnits med oss länge och har blivit svenska klassiker.

När 19-åringen från Solna avrundar sin blågula helg, som utöver Brännbollsyran innehöll spelningar på Gröna Lund och Summerburst, kunde inramningen knappt ha varit bättre.

Det är förvisso bara några ynka grader varmt, men under en pastellfärgad solnedgång närmast perfekt placerad bakom scenen ser det ut att glöda runt vår svenska popstjärna. När Zara gör entré, med den internationella hitsingeln Never forget you, är det mot videosekvenser av flyende rosa moln som passar omgivningen perfekt. En lovande start som omedelbart väcker publikens dansfötter och stämband.

Starka spår som Sundown och I would like visar att Zara Larsson, både musik- och framförandemässigt, är en artist av allra högsta klass som saknar motstycke i detta land. Hon sjunger som en gudinna, dansar som att hon inte gjort annat och allt är proffsigt ut i varenda kaxig pose. Zaras stjärnglans lyser ut över det månghövdade publikhavet samtidigt som rosa rökpuffar sprutar från scenen.

Tyvärr går en del av finliret och den riktigt brännande känslan förlorad i det jättebygge som Brännbollsyrans Arena-scen utgör. När tusentals besökare stökar runt och karuseller snurrar i konkurrens med allt som händer på scen (band, dansare, kör, rosa skärmsläckarsekvenser!) blir det lite ofokuserat som åskådare. Inget ovanligt på utomhusfestivaler, men Zaras nya, lugnare material som den utmärkta r’n’b-balladen Only you hade förtjänat en tätare inramning.

Att köra fullt liveband till huvudsakligen elektroniskt producerad musik gör också att mycket tyngd försvinner i det här stora sammanhanget. Vanligtvis blytunga Ain’t my fault faller exempelvis märkligt platt.

Bäst blir det när Zara drar på ordentligt, som i fotbollsallsången This one’s for you, euforiska Symphony eller Don’t let me be yours som snyggt går över i Ed Sheeran-låten Shape of you till publikens stora förtjusning. Trippelsmockan Uncover, Carry you home och Rooftop föder fullständig glädjeyra och en allsång som borde höras ända till Kiruna.

Efter en rätt osynkad Lush life wailar Zara Larsson skiten ur sig så att man bara lämnas gapande. Hennes star quality är verkligen bländande.

Resten av sommaren spenderar hon med spelningar utomlands. Det dröjer nog inte länge innan Zara blir för stor för att spela på hemmascenerna över huvud taget.