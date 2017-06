Svängigt Movits trotsade bistra förutsättningar

Förutsättningarna hade kunnat vara bättre. När Luleåtrion Movits skjuter i gång sin gravt svängiga hiphop med fullt blås gör de det i kraftig motvind. Förutom att det rent ut sagt är svinigt kallt, så är en starttid vid 20:00 inte direkt optimal på en norrländsk festival där ölen nuddar hundralappen.

Att det trots de bistra förutsättningarna ändå dykt upp en imponerande stor folkmassa framför Yrans största scen uppskattas inte minst av Movits själva. “Vi norrlänningar brukar ju förfesta till 00:45, så jag är så jävla glad att så många är här”, ropar sångaren Johan Rensfeldt från scenen.

Kylan är såklart svår att påverka, men Movits hade verkligen förtjänat en bättre speltid. För när de radar upp hit efter hit med ett sväng som får de allra frusnaste höfterna att rulla, så är det svårt att inte tänka på hur bra det verkligen hade kunnat bli.

Visst svarar publiken upp med både dans, allsång och en kollektiv sittning på marken. Trots det är det ändå som att de allra högsta topparna uteblir.

Allra tydligast blir det när de lokala gästartisterna droppar in en efter en. Under allsångsdängan Na Na Nah ramlar först Cleo in tätt följd av både Gonza-Ra och Fricky. Detta tar dock inte publiken någon större anmärkning om, utan det hela passerar utan något vidare gensvar.

Efter de gästspelen är det svårt att inte tänka på vad som hade hänt om klockan hade varit efter midnatt och publiken den dubbla. Då hade det kunnat vältas både en och två dyra öl på den kylslagna VIP-avdelningen.

Nu blir det i stället en kylslagen och svängig förfest i miniatyr som hade förtjänat att få vecklas ut till något gigantiskt.