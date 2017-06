Med humor och visdom in i konstens oändliga släktled

Att Bob Dylan skulle göra sin nobelföreläsning som ett radioprogram var knappast en högoddsare. Han visar inte gärna upp sig, annat än på scenen, och växte upp med radion. Det var där han fick sin musikaliska bildning.

Och radiorösten – hes och melodisk, här ackompanjerad av ett soft jazzpiano – kunde vi ju höra redan åren 2006-2009, när han, under vardagsämnen som väder, mödrar, pengar, veckodagar och så vidare, pratade om låtar och artister i programserien Theme time radio hour.

Finns det då någonting i Dylans radioföreläsning som är nytt eller väcker förvåning?

Knappast. Han lägger till rätta kronologin. Först kom rockmusiken in i hans liv (Buddy Holly), sedan folkmusiken (Leadbelly). Inte tvärtom.

Och därefter, som i Moby Dick, blanda och korsbefrukta, lågt och högt, fakta och fiktion, slut på gränsdragningarna.

Jag hade gärna hört mer av resonemang och analys än referat, när Dylan går in på tre av de böcker han läste i skolan och vars teman, medvetet eller omedvetet, har smugit sig in i hans sånger: Moby Dick, På västfronten intet nytt och Odysséen.

Men å andra sidan: vilka referat! Levande, spännande, detaljrika. Som att stiga in i de bästa av Dylans egna verk. Och varför skulle Dylan, bara för att han har fått Nobelpriset i litteratur, plötsligt göra sig till någon annan, en uttolkare, och bryta sig ut ur den tradition av historieberättare som han är en del av.

En tradition där man aldrig har brytt sig särskilt mycket om historien är berättarens egen, en annans eller traderad.

En detalj att lägga märke till är att Dylan inte nämner namnen bakom verken. De tre böckerna lever sina egna liv, de är större än sina författare. Och naturligtvis, det var så vi läste dem i skolåldern; titlarna, innehållet, berättarformen, det sög vi i oss. Författarnamnen var sekundära.

Till sist, den lågmälda humorn, eller om det nu är något annat, en 76-årings insikt att de konstnärliga släktleden är oändliga och att hierarkier och förstfödslorätt kan de yngre få kivas om.

Att nämna coverplågan Green green gras of Home i samma andetag som Odysséen och att gå direkt från antikrigsklassikern På Västfronten intet nytt till banjospelaren Charlie Pools (1892-1931) låt You ain´t talkin´ to me, det kräver visdom.

Och själv tänker man, eftersom allt kommer ur allt, kan Charlie Pool ha varit en influens när Robert De Niro frågade sin spegelbild ”Are you talking to me?” i Taxi Driver?

ANDERS SJÖGREN