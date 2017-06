Tänk på konståkningen – inte bara ishockeyn

Till Umeå kommun, fritidsnämnden.

Vi har inför säsongen 2017–2018 önskemål om att vi blir garanterade is under hela vår säsong, vilken styrs av konståkningsförbundet. Våra åkare har tävlingar fram till 15 april och har därför behov av is i alla fall så länge vi har tävlingar plus gärna ytterligare en vecka för vår avslutande isshow. En isshow som blir bättre och bättre för varje år och som lockar drygt 3 000 personer i publiken.

Det är av största vikt att våra åkare har is under hela tävlingssäsongen för att inte tappa isträning inför sina tävlingar. Svenska konståkningsförbundet rekommenderar att konståkare bör ha is elva månader per år! Detta för att utvecklas på lika villkor.

Konståkningen växer som sport i hela Sverige och i Umeå får vi fler och fler åkare för varje år. Inför den kommande säsongen så har vi några åkare som är på väg att kvala in att få tävla i elitserien, vi har flera som tävlar i A-klassen och vi har aldrig haft så många tävlingsåkare tidigare som vi har nu. Vi har även en lång kö av barn som önskar få börja utöva vår sport.

Vi ansöker om förlängning av is säsongen till 22 april 2018. Detta för att våra åkare behöver träning på is betydligt längre än det är nu för att kunna utföra sin sport på samma villkor som de kan i de andra klubbarna i Norrland.

Vi upplever att det i dag är ishockeyn som styr hur länge det finns is att tillgå. Detta skapar massiv irritation och besvikelse bland våra åkare.

Önskar att ni tar del av våra önskemål och kan planera den kommande säsongen även utifrån våra behov.

UIK konståkningsförenings styrelse

Christel Lindmark t.f ordförande