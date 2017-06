Succé för insamling till demenssjuka Eyra, fyra år

Namn: Ylva och Erik Wieslander med barnen Eyra och Manfred.

Bor: Sundsvall (Ylva är uppvuxen i Tväråmark, Umeå)

Gör: Ylva läser till sjuksköterska. Erik arbetar som logoped.

Om insamlingen: Den 15 maj varje år uppmärksammas MPS-dagen. Därför samlar Ylva under maj månad in pengar till forskningen kring Sanfilippo typ C. Den som vill bidra kan gå in på hennes Facebook-sida Kampen mot Klockan.