Uppenbar risk att Ryssland provoceras till krig i Europa

Domedagsklockan är en symbolisk klocka, som används av en grupp vetenskapsmän för att visa hur nära mänskligheten står inför ett kärnvapenkrig. Detta illustrerar man genom att man anger antalet minuter som finns kvar till ”midnatt” – alltså ett fullskaligt kärnvapenkrig. För fyra månader sedan flyttades klockan fram en halv minut och klockan står nu på 2 1/2 minuter före midnatt.

Samma forskargrupp ger ut tidskriften ”The Bulletin of the Atomic Scientists”. I tidskriftens senaste nummer (mars 2017) varnar tre högt ansedda vetenskapsmän, Hans Kristensen, Matthew McKinzie och Theodore Postol, för en ytterst oroande utveckling – såväl politiskt som militärstrategiskt – när det gäller riskerna för ett kärnvapenkrig.

Under det kalla kriget rådde MAD-doktrinen. Denna utgick från att de båda stormakterna hade tillräckligt mycket kärnvapen att för att utplåna varandra i händelse av krig. ”MAD” åstadkom således en terrorbalans vars effekt var att risken för krig minskade.

MAD-doktrinen övergavs för drygt tio år sedan. Tidskriften Foreign Affairs – som representerar USA:s utrikespolitiska etablissemang (”The Council on Foreign Relations”) – publicerade i mars 2006 en artikel med rubriken ”The Rise of U.S. Nuclear Primacy” författad av Keira Lieber och Daryl Press. Här konstaterades att USA:s militärstrategiska mål nu inte längre var en förlängning av MAD. Nu är målet att USA vid ett framtida kärnvapenkrig ska segra.

En sådan seger förutsätter dock att USA tillägnar sig vad man kallar en ”förstaslagsförmåga”. Genom att angripa först, omintetgör man motpartens förmåga att slå tillbaka. Detta ska ske dels genom att slå ut icke avfyrade missiler i sina avfyrningsramper (silos) dels genom att skjuta ner redan avfyrade missiler med antimissiler.

Följande talar för att USA:s ”förstaslagsförmåga” håller på att bli en verklighet:

l En förstaslagsförmåga är numera en central del i USA:s planering,

l Antalet länder i Nato som nu omringar Ryssland har sedan Sovjetunionen upplösning ökat från 16 till 29 länder.

l Natos militära utgifter överskrider Rysslands tiofaldigt och det amerikanska kärnvapensystemet planerar man att uppgradera med ”en trillion (12 nollor) dollar”.

l Installation av ”super-tändrör” – en ny teknologisk innovation – på samtliga ubåtsbaserade missiler, vilket innebär att man nu med 90 procents sannolikhet kan slå ut alla kärnvapenmissiler som befinner sig i sina silos.

l Fortsatt utbyggnad av antimissilsystemet Aegis. Ett system som tillåter att antimissilerna också kan avfyras från fartyg.

Efter Sovjetunionens fall har Ryssland från en låg nivå fördubblat sina försvarskostnader. Men Rysslands militära utgifter utgör enligt Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri, fortfarande mindre än en tiondel av Natos totala utgifter och mindre än en tredjedel av Natos försvarskostnader i Europa. Det finns därför skäl att – precis som Siemon Wezeman på Sipri – ifrågasätta om Rysslands militära styrka utgör ett seriöst hot mot Nato.

William Perry, amerikansk försvarsminister 1994-1997, har påpekat att risken för ett kärnvapenkrig nu är större än vad den någonsin var under det kalla kriget. Då får man betänka att det under Perrys ämbetsmannaperiod vid tre tillfällen var ytterst nära att ett kärnvapenkrig startade av rent misstag.

Det som Ryssland i dag fruktar är dock så kallade ”dekapiterade” anfall som utgår från Natoinstallationer i Rysslands närområde och som slår ut ledningscentraler.

Ryssland saknar nämligen ett rymdbaserat infrarött varningssystem som tidigt skulle kunna förvarna vid ett anfall. Rysslands varningssystem är i stället knutet till ett markbundet radarsystem. Ett sådant system ser inte över horisonten. Av det skälet får Ryssland vid angrepp bara halva förvaringstiden jämfört med USA.

Hur skulle USA uppträda mot en fientligt inställd militärallians med kärnvapen och missiler i dess närområde? Kubakrisen 1962 ger ett konkret svar på den frågan. Mest oroande är dock det förhållandet att den förstaslagsförmåga, som USA nu tillägnar sig, skapar ett allt starkare tryck på Ryssland att slå till först.

Det förefaller sannolikt att en sådan rysk motreaktion i första hand kommer att riktas mot missilbestyckade Natobaser som ligger närmast den ryska gränsen – alltså baser som kan användas för blixtanfall som Ryssland inte hinner reagera på förrän det är för sent.

På ett ekonomiskt forum i St. Petersburg juni 2016 – då frågan om avspänning mellan stormakterna kom upp – vädjade Vladimir Putin till en grupp utländska journalister med bland annat följande ord: ”Vår amerikanska partner fortsätter att bygga ut sitt missilförsvarssystem, man åberopar ett hot från Iran som inte existerar, man ljuger och man förstår inte hur farligt detta är …

En skeptiker kan ställa sig frågan vad Ryssland har att vinna på ett förstaanfall om USA kommer att vedergälla. Lika relevant är frågan huruvida USA är berett att bära riskerna för en vedergällning så länge som landets eget territorium inte kränkts.

I bägge situationerna framstår Europa som den stora förloraren.

Leif Elinder