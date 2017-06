Evastina Bender: Engagemanget mot Trump

Det räcker ju inte att hoppas att Vita Husets påskjakt på ägg ska misslyckas. Att skratta åt Trumps stora bak på en av de många golfrundorna. Skrattet sätter sig i halsen när man varje dag påminns om att en otroligt okunnig och småaktig TV-personlighet med storhetsvansinne nu har makt över våra liv i det land som jag trodde var på väg (om än långsamt) mot ett samhälle med omsorg och solidaritet som delade värden.

De stora sakerna – nedmonteringen av statliga departement, stora skattelättnader för överklassen, attacken mot Obamacare, enorma ökningar av försvarsbudgeten, de fortgående försöken att neka muslimer inträde till USA – var väntade. Det är heller inte överraskande att stöd till miljö och vetenskap, konst och humaniora ska skäras ned skarpt.

Men den långa raden av småsinta, okänsliga och direkt elaka attacker mot små program och regler är omöjliga att förstå! Har verkligen republikanerna i åratal gått och väntat på att kunna skjuta björnar i sina iden? Är det underbart att återigen kunna använda blykulor när man jagar?

Hur är det ens möjligt att minska stöd till program som Meals-on-wheels och Seniorcore, viktiga och volontärbaserade program som tjänar mindre bemedlade gamla. Man har också avlägsnat regler rörande användning av pesticider, näringskvalitet på skolluncher och bensinsnåla bilar. Varför? ”Because they are dicks’, säger elakt underhållande politiska kommentatorn Bill Maher. Och okänsliga idioter frågar sig själva vad skulle en okänslig idiot göra. Och så gör de just det!

En folkvald idiot ser inte subventionerade skolluncher och sommarprogram för barn som viktiga eftersom de inte alltid leder till bättre betyg. Detta i ett land där det där lagligt att kasta bort en måltid framför barn vars föräldrar inte skickat lunchpengar i tid. En annan påstår att ingen kommer att dö utan sjukförsäkring, trots att det är vad som hände för så där 45 tusen människor per år före Obamacare. Det känns som ett outtalad trossystem att fattiga, gamla och sjuka får skylla sig själva.

Inte undra på att det knakar i gräsrötterna! Överallt spirar motståndsgrupper och träningsskolor för direkt aktion. Folk ringer till departement och politiker, faxar, skriver, kommer till politikernas möten med hemmapubliken, marscherar och demonstrerar. Man deltar i Facebook-grupper.

En viktig funktion för kvartersmöten är också att helt enkel infinna sig och samtal ansikte mot ansikte. Det är helt enkelt inte friskt att enbart engagera sig hemma via Facebook och Internet, som en medlem i min lokalgrupp uttryckte sig nyligen.

Liksom många andra har jag ökat bidrag till organisationer som Planned Parenthood och American Civil Liberties Union – den sista organisationen såg en ökning i stöd på 1 900 procent enbart i januari. Alla tidningar har sett en skarp ökning i prenumerationer, både på papper och via internet. Två professorer vid University of Washington har komponerat en populär tioveckorskurs i ”bullshit detection”, som erbjuder (också via Youtube) redskap för att skeptiskt testa ”big data”.

Den första rymdprotesten rapporterade nyligen när Autonomous Agency Network klistrade en tweet på en väderballong med ett citat från Appolo 14- astronauten Edgar Mitchell.

Seattles ”techies” deltar entusiastiskt i kampen mot Trump ”one piece of code at the time”. Man har bland annat skapat apps som hjälper immigranter hitta advokater och förhindrar att viktig information försvinner och förstörs. Takao Yamada som uppfann Airport Lawyer fortsätter arbeta med andra på att skapa redskap som kan förvandla intresse till handling via teknologi.

Till och med Mozart har postumt engagerats i kampen! När jag gick och såg lokalproduktionen av Trollflöjten häromkvällen uppmanades Pamino att ta sig i akt för ”fake news”. Varannan dag känns mörk. Jag tar en paus. Jag talar med en med-mormor som också ofta blir överväldigad. Vi är överens om att det måste också vara viktigt att göra något bättre.

Att ge näring och omsorg, plantera en trädgård, ta hand om ett litet barn. Plocka bär, laga sylt, dela med sig. Och skratta!

Evastina Bender

Seattle, Washington