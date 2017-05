Varnar för fruktad skadeinsekt

Den av skogsägare så fruktade granbarkborren har nu börjat svärma, visar fångsterna i dom fällor som Skogsstyrelsen satt ut.

Mest bekymmer är det i mellersta Norrland där rekordnivåer noterats i flera fall. Fångsterna i fällorna visar att svärmningen har börjat i södra Sverige och längs med Norrlandskusten.

Är det mer än 10 000 barkborrar i en fälla per säsong bedöms risken som stor för angrepp på granskog. I till exempel fällorna som finns i Norra Furuberg, en mil väster om Hassela, togs drygt 11 000 barkborrar per fälla bara under förra veckan. Aldrig tidigare har så många fångats längs med norrlandskusten.

Svärmningen i Sverige satte igång på allvar när senaste värmevågen kom. Västernorrlands län förutom Örnsköldsvik, större delen av norra Gävleborg samt sex berörda kommuner i Jämtland, är fortfarande klassat som bekämpningsområde.