Regeringen chockhöjer fordonsskatten för nyinköpta bilar med höga koldioxidutsläpp. Enligt SVT kan exempelvis en Volvo V90-ägare få betala tusentals kronor mer i skatt.

Målet är att svenskarna ska börja köra bränslesnålare bilar med lägre utsläpp. Därför inför nu regeringen en ny koldioxidbaserad fordonsskatt, ett så kallat bonus malus-system.

Gränsen för den extra koldioxidavgiften dras vid utsläpp på 95 gram per kilometer, då bilen får en extra fordonsskatt på 77 kronor per gram över gränsen.

Enligt SVT Nyheter innebär det att nio av tio bilar därmed får en höjd skatt.

Notera att skatten endast berör nyinköpta bilar.

Exempelvis skulle en ny Volvo V90 (119g/km) få en höjd skatt på 1 848 kronor de tre första åren.

Bilar med utsläpp över 140 gram per kilometer kommer betala 100 kronor per överstigande gram, medan en bensinbil som drar 0.8 liter per mil (200 g/km) får en extraavgift på 6 000 kronor.

– Jag tror att det är för lite. Här har vi konsumenter som är stadda vid kassa, och som har valt de här bilarna trots att det nästan alltid finns bilar med betydligt lägre utsläpp Jag skulle önska att straffskatten vore ännu högre för att vi skulle vara trygga i att de här konsumenterna skulle byta till nåt som är bättre för klimatet, säger Mattias Goldmann, vd på Fores och i 2030-sekretariatet som lobbar för en fossilfri bilpark.

Samtidigt rapporterar SVT att den så kallade supermiljöbilspremien på 40.000 kronor ersätts av en höjd premie på 45.000 kronor för elbilar med nollutsläpp.

Regeringens förslag innebär även att gasbilar får en premie på 7.500 kronor.

Utöver att klimatutsläppen minskas drar beräknas staten dra in cirka 600 miljoner kronor på de nya fordonsskatterna.

NILS JOHANSSON / NORRBOTTENS-KURIREN