Byte på ordförandeposten

Bakgrund: Föreningen bildades 1974, den omfattade de fyra nordligaste länen och hette då Njursjukas förening i Norrland. Jämtland och Västernorrland bröt sig sedan ur och bildade egna regionala före­ningar. Västerbotten och Norrbotten blev egna föreningar 1994. Några år senare byttes namnet till Njurföreningen, för att visa att det var fler som kunde vara medlemmar.

Beskrivning: En patientförening som arbetar för att de njursjuka ska få bästa tänkbara vård. Man samverkar även med vården.

Antal medlemmar: 219 över hela länet. Bland medlemmarna finns njursjuka som går i dialys eller behandling, de som blivit transplanterade, organdonatorer och övrigt stödjande medlemmar.

Träffas: Styrelsemedlemmar besöker dialyserna i länet och träffar då patienter och personal. Kontakt och information sker även via infoblad som ges ut fyra gånger per år. Styrelsen ventilerar frågor via e-post och beslut konfirmeras vid fysiska möten. Möten har även hållits via Skype. Man har även gjort resor till Stockholm, varit på en Ålandskryssning och i höst genomförs en Medelhavskryssning.

Tre frågor till Bill Svanborg, avgående ordförande:

Vad har ni för målsättning?

– Att njursjukvården i Västerbotten ska vara bland de bästa i landet. För att kunna nå dit krävs bland annat välutbildad personal och via vår stipendiefond har vi sedan 2010 beviljat en halv miljon till bland annat kurser och möten för sjuksköterskor och paramedicinsk personal. Tyvärr har landstinget dragit ned på utbildningsmedel och där kan vi hjälpa till. Tillsammans med de övriga före­ningarna i norr stöder vi ekonomiskt den forskning som utgår från universitetssjukhuset/universitetet. För våra njursjuka medlemmar har vi en fond där man kan söka bidrag för ”Guldkant på tillvaron”.

Vad är bäst med föreningen?

– Att vi via arv har en ekonomi som möjliggör satsning på medlemmar och bidrag till förkovran av personal. Vi vill att så många som möjligt anmäler sig som medlem. Ju fler vi är ju tyngre väger våra argument mot bland annat politiker.

Har ni någon framtidsdröm?

– Att fler tar ställning till donation. Upp till 80 procent av befolkningen är positiv till donation, men de anmäler sig inte till donationsregistret eller talar om för anhöriga om sin inställning.