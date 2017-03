Varnar för hårda vindar och snö

Lokalt SMHI varnar för hårda vindar i länet även under måndagen. Efter Västerbottenskusten kan det också komma rejält mycket snö.

SMHI ligger nu ute med klass 1-varningar för hårda vindar i hela Västerbottens län under måndagen.

Efter att de hårda vindarna avtagit under söndagskvällen väntas det blåsa upp igen frampå måndagen. Längs kusten gäller varningen mycket hårda vindbyar på cirka 22 meter per sekund under måndagseftermiddagen. SMHI varnar också för snöfall och då främst i den norra delen av länets kustland. Där väntas det kunna komma mellan 5 och 10 cm snö.

I inlandet väntas vindbyarna komma upp i 21-23 meter per sekund, tidvis kan det också komma regn eller snö. I fjällen varnar SMHI för vindar med hastighet på mellan 14 och 18 meter per sekund i kombination med byar av regn eller blötsnö.