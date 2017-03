SMHI: Varning för mycket hårda vindbyar

Väder SMHI varnar för mycket hårda vindar i länet.

SMHI har gått ut med en klass 1-varning för både Västerbottens inland och kustland, där finns det risk för mycket hårda vindbyar på mellan 21-23 meter/sekund. Vinden avtar långsamt under kvällen.

SMHI går också ut med en klass 1-varning för södra Lapplandsfjällen. Där väntas mycket hård vind med nederbörd. Enligt SMHI råder där västlig vind och på kalfjället och i utsatta dalgångar hård eller mycket hård vind på mellan 16-21 meter per sekund. Detta i kombination med täta byar av snö eller regn.

Under söndagen vrider vinden sedan till nordväst i Lapplandsfjällen och ökar ytterligare, och på eftermiddagen kan det tillfälligt bli upp till 24 meter per sekund. Vinden avtar enligt SMHI långsamt under söndag kväll, men nordvästvinden ökar åter frampå måndagen, detta i kombination med byar av regn eller blötsnö.

SMHI:s väderprognos för Norra Norrlands kustland är att det i dag ska vara klart eller halvklart väder och mest uppehåll. Temperaturer på 4-9 grader väntas. Natten mot måndag först klart men efterhand ökad molnighet och i Västerbotten snöfall. Då 2-6 minusgrader och avtagande

Prognosen för Norra Norrlands inland är att det i dag mest är klart eller halvklart, och att snöbyar kan förekomma främst i väster. Det blir enligt SMHI en blåsig dag med nordvästlig vind med hårda eller mycket hårda vindbyar. Natten mot måndag blir det först klart men efterhand ökad molnighet i söder följt av lätt snöfall. Då 2-8 minusgrader och avtagande vind.