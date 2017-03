Matoma klar för Brännbollsyran

Musik Ytterligare en norsk artist är klar för Brännbollsyran. EDM-stjärnan Matoma gör sina landsmän Kygo och Astrid S sällskap på Umeåfestivalen.

Matoma är en norsk dj, producent och EDM-stjärna som på kort tid gjort internationell karriär och tillsammans med Kygo och Astrid S är några av Norges hetaste musikexporter just nu.

Hans senaste hit, False alarm, har spelats över 100 miljoner gånger på Spotify och låtar som Running out, All night och Old thing back (feat. Ja Rule och Ralph Tresvant) har befäst hans position som EDM-artist att räkna med.

Nu gör Matoma sina landsmän sällskap på Brännbollsyran i Umeå den första helgen i juni.

– Så här i SKAM-tider känns det extra passande att tre av Norges största stjärnor just nu kommer uppträda på festivalen (Kygo, Matoma, Astrid S). Ifjol spelade Matoma på några av världens största festivaler som Coachella och Tomorrowland och vi är glada över att han lägger ett av stoppen på sin världsturné hos oss, säger Brännbollsyrans festivalgeneral David Arkhult i ett pressmeddelande.

Brännbollsyran gästas även av bland andra Zara Larsson, Kapten Röd, Oliver Heldens och Showtek.