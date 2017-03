Kommunalråd bjöds på hockey

Storuman/Tärnaby Storumans kommunalråd bjöds tre gånger på hockey och mat och dryck av Skellefteå kraft under förra säsongen, visar SVT nyheter Västerbottens granskning. Problematiskt, enligt Institutet mot mutors förre ordförande.

Det kommunala elbolaget Skellefteå kraft har för vana att bjuda olika offentliga företrädare på elitseriehockey med Skellefteå AIK med middagar och alkohol. Det visar en granskning som SVT Nyheter Västerbotten gjort.

Den offentliga företrädare som bjudits flest gånger är Storumans kommunalråd Tomas Mörtsell (C). Under förra hockeysäsongen bjöds han tre gånger in till Skellefteå krafts loge. Middagarna med hockey har företagits i samband med att Mörtsell varit i Skellefteå för att diskutera frågor som rör Storumans kommun och Skellefteå kraft, bland annat anläggningen Biostor i Storuman som ägs av Skellefteå kraft. Det faktum att bjudningarna skett i samband med affärer tycker Institutet mot mutors förre ordförande Claes Sandgren, professor i civilrätt, är försvårande:

– Det är till nackdel. Då finns en risk att arrangemanget kan påverka beslut. För lagstiftningen så behövs det inte att representationen faktiskt påverkar beslut. Det räcker att det finns risk att så sker, säger Claes Sandgren till SVT Nyheter Västerbotten.

Thomas Mörtsell ser inte något problematiskt med de bjudningar han gått på.

– Jag har inte sett det. Absolut inte och tittar man på vårt agerande mot Skellefteå Kraft kommer man märka det också att det inte påverkar hur vi agerar på något sätt, säger Tomas Mörtsell till SVT Nyheter Västerbotten.