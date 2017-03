Vinylskivorna tillbaka i mataffärerna

Vinylskivan dominerade musikutgivningen fram till sent 1980-tal, men fick sedan lämna plats för cd-skivan. Efter att därpå varit ett objekt primärt för samlare uppstod ett bredare intresse för nyutgivningar i samband med fenomen som Record Store Day (startat år 2007). De senaste tio åren har försäljningen mångdubblats, med start från låg nivå men med årliga ökningssiffror som 70 procent plus i Sverige för första halvåret 2016.

Källa: Warner Music.

Några av Warners titlar i vinylsatsningen: David Bowie ”The Rise And Fall of Ziggy Stardust”, Pink Floyd “The Dark Side Of The Moon”, Håkan Hellström “Ett kolikbarns bekännelser”, Laleh “Kristaller”, Ed Sheeran ”Divide”, Iron Maiden ”The Number Of The Beast”, Eagles “Hotel California”, ZZ Top “Eliminator”.