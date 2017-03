Mer personal behövs i förskolan

Insändare När man i verkligheten oftast är två personal på 20 barn är det ett hån att höra siffror som får det att se ut som jag ansvarar för mindre än fem barn. Det skriver signaturen Ledsen och uppgiven förskollärare.

Äntligen börjar man diskutera förskolan i Umeå som både personal och föräldrar länge mått illa och oroat sig över.

Jag läser att barngrupperna inte blivit större och att år 2016 var antalet barn per årsarbetare inom Umeå förskolor 4,9 barn per årsarbetare. Det låter ju som en rimlig siffra men verkligheten ser annorlunda ut. Kanske räknar man in köks- och städpersonal i denna siffra? Eller så är det extremt stora skillnader inom kommunen.

Barnantalet har varit högt i några år men de senaste fyra åren har man dragit ned på personaltätheten vittnar många förskolor om. Många förskolor har nu tre personal per barngrupp. Med en öppettid på elva timmar per dag så innebär det att man är tre personal på plats mellan 9 och 15, det vill säga sex timmar av dagen. Under den tiden ska all personal ha ut en halvtimmes rast (4,5 timme kvar).

Utöver detta har man andra uppdrag och möten, både dag och kvällstid, som kräver att man går ur barngruppsarbetet såsom reflektionstid, organisering och planering, redovisningar som är ålagda verksamheten, ett inkommande informationsflöde att ta del, utvecklingssamtal och annan föräldrakontakt, fortbildning, beställningar, disk, tvätt, svara i telefon och mycket mer. För detta kan man ta man ta bort minst en timme per dag och anställd.

Med enkel matematik så ser vi att under dagens elva timmar så är vi tre personal i barngruppsarbete under endast 1,5 timme. När man i verkligheten oftast är två personal på 20 barn är det ett hån att höra siffror som får det att se ut som jag ansvarar för mindre än fem barn. 10 procent av personalen inom förskolan är sjukskriven och hur de andra 90 procenten mår skulle vara intressant om någon vågade redovisa.

Ledsen och uppgiven förskollärare