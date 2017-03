Länsbor får medalj av kungen

Lokalt Flera länsbor kan se fram emot både guldmedalj och en träff med Kung Carl Gustaf.

Det handlar om LRF Mjölks Guldmedalj som tilldelas tre länsbor.

Kristina och Per Nordlund i Vännäs belönas för att ha levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år.

Resan som Kristina och Per gjort som mjölkbönder är verkligen speciell. När de träffades var Per röntgentekniker och Kristina jobbade som kanslist på sjukhusets bibliotek. Men livet på landet lockade båda. Första steget in i mjölkbranschen var en liten gård med sex kor i Dalarna.

– Det betyder mycket att få guldmedaljen. Den är ett erkännande för att vi gör något bra och hedersamt, säger Kristina Nordlund.

Gunnar Widmark i Ånäset belönas för att ha levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år.

– Jag hade nästan gett upp hoppet om guldmedaljen, men så hann jag med den i alla fall, säger Gunnar Widmark glad över belöningen efter alla år som han kämpat för att producera bra mjölk.

Gunnar började mjölka på föräldrarnas gård 1976, då med åtta kor i ladugården. I mitten av 90-talet utökade han till 27 kor. Kanske blir de ännu fler framöver för nu har sonen Peter tagit över och han har planer på att utöka. Gunnar är nu anställd hos honom.