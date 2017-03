Hammerfall till Lycksele

Musik Hårdrocksbandet Hammerfall är klart för rockhelgen i Lycksele i höst.

Den första helgen i november går Halloween rock weekend av stapeln, med rockspelningar under en helg på Hotell Lappland i Lycksele. Nu är ett av dragplåstren presenterat: Hammerfall, som spelar den 4 november.

Det populära heavy metal-bandet bildades 1993 i Göteborg och har med sångaren Joacim Cans i spetsen släppt ett tiotal album varav det senaste, Built to last, gavs ut förra året. Hearts on fire, Last man standing, Crimson thunder och Any means necessary hör till deras mest kända låtar.