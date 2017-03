Näsman: Tungan rätt i mun inför populismen

Opinionskrönikor Att den Amerikanska presidenten numer heter Donald Trump väcker intresse och känslor som få andra saker i Västvärlden just. Ömsom siar oraklen om en framtid likt George Orwells 1984 och Tyskland strax efter 1933. Vissa menar att Trump bara är ytterligare en spik i den liberala demokratiska statens kista.

Hammaren hänger hotfullt tungt över den fyrtumsspik som det franska presidentvalet skulle kunna komma att innebära. Kanske även valet till Tyska förbundsdagen kommer bidra till ytterligare hård ton mot flyktingar, etablissemanget, media, politisk korrekthet och internationella samarbeten.

Att förkovra sig i märkliga, skräckfyllda, dumma, dråpliga, lögnfyllda och fascistoida uttalanden och rapporter från Vita Huset är något av ett folknöje. En av mina kollegor uttryckte det som att hen ”knarkade nyheter om Trump”.

Med större efterfrågan på Trumpskvaller och Trumpbevakning stiger också tillgången. Inte konstigt. Om effekterna av Trumps presidentskap är så illa som de största belackarna vill hävda väntar en mörk framtid.

Framtiden är oviss, men så också samtiden. Var det bättre förr, eller är världen faktiskt bättre nu än på mycket länge? Den materiella ojämlikheten inom länder, framförallt i Väst, ökar.

Samtidigt minskar ojämlikheten mellan länder på grund av en hög tillväxt i många utvecklingsländer, medan tillväxten i de utvecklade ekonomierna inte är lika hög som under guldåren, cirka trettio-fyrtio år efter andra världskrigets slut. ”Den nya ekonomin”, baserad på kommunikationsteknologi gav aldrig samma avkastning för tillväxttakten i de utvecklade ekonomierna som teknologierna kopplade till förbränningsmotorn och elen gjorde.

Tillväxttakten i de utvecklade ekonomierna ligger närmare knappt en procent per år jämfört med drygt två procent per år under efterkrigstiden. Skillnaden kan tyckas knapp, men en tillväxttakt på två procent innebär att ett samhälle når dubbelt så hög levnadsstandard efter cirka trettiofem år.

Med en tillväxttakt på en procent tar det 70 år att nå dubbelt så hög levnadsstandard. Tillväxttakten mäts ofta i bruttonationalprodukt och har en mängd fel och brister.

Det går dock inte att förneka att ekonomisk utveckling, mätt som bruttonationalprodukt, har enormt positiva effekter på befolkningen, framförallt när den ekonomiska utvecklingen går hand i hand med demokrati.

Dessa dubbla skeenden, en stark ekonomisk utveckling i många utvecklingsländer och en långsammare utveckling i de utvecklade ekonomierna, är grund för mycket intellektuell förvirring idag. Utvecklade länder tycks stagnera medan länder som Kina och Indien och delar av Afrika utvecklas i rasande takt.

Den långsammare utvecklingen i Väst föder misstro och misströstan, sinnesstämningar som politiker som Nigel Farage, Jimmie Åkesson, Marine Le Pen, och såklart Donald Trump, utnyttjar. Men inte bara de. Även Bernie Sanders slår an något hos breda massor och menar att framtiden finns att hitta i backspegeln. Att alla dessa politiker har starkt stöd i sina respektive länder tyder på att det finns ett missnöje med att världen inte längre fungerar som man upplever att den tidigare gjort.

Den nyss bortgångne Hans Rosling var en stark förespråkare för att världen faktiskt blir bättre. Barnadödligheten minskar, folk lever längre och läser mer och bättre, proklamerade han. Krigen blir färre även om vi mer än någonsin bombarderas med skräckexempel på krigets fasor.

Trots alla välgärningar som sociala medier har bidragit med, får vi också insyn i krigets skeenden, vars ryslighet fanns förr, men som vi inte blivit varse om på samma sätt.

De dubbla skeendena, att situationen för de stora flertalet i världen blir bättre, samtidigt som det uppstår ännu större slitningar i de mindre befolkade men rikare delarna av världen, är svårt att greppa samtidigt. Inte sällan kan pessimistisk politik ses som realistisk och sanningsenlig medan optimistisk politik är ett uttryck för naivitet.

Kraftfulla åtgärder för att begränsa religionsuttryck, kvinnliga rättigheter och migration kan ses som klarsynt när det finns ett narrativ om att den nationella säkerheten eller välfärdsstaten är hotad, eller att världen i stort blir en sämre plats. Det blir upp till den optimistiskt lagde att försvara varför systemkollapsen inte är nära förestående, trots att så många upplever att vi befinner oss mitt i ett samhälle i förfall.

Det är lätt att bli modfälld för vart världen tycks vara på väg. Riskerna med nationalistisk och populistisk politik känner historien allt för väl. Men när tillväxten saktar in och klyftorna ökar måste vi hålla tungan rätt i mun. Klarar Sverige eller USA eller vilket land som helst sig bättre ensamt än i samarbete med andra? Ger stängda gränser bättre vård, skola, omsorg? Mest troligt inte.

Det kan vara så att detta inflöde av populistiska politiker, som skyr framtiden för dåtiden, kommer fortsätta ett tag till. Det viktiga är, att du som jag som vi alla, håller huvudet högt och blicken fäst framåt. Ja, samhället står inför utmaningar, men nej, svaren finns inte att hitta i en tid då månget land var en ö.

Ekonomin och utmaningar som terrorism och klimatet är globala frågor. Det måste vi förstå, även om längtan till dåtidens enklare tillvaro frenetiskt pockar på uppmärksamhet.

Mattias Näsman

Grön skribent