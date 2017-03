Ny singel från Cajsa Siik

Musik Umeåartisten Cajsa Siik gästas av flera kända musiker, från band som Deportees och Lars Winnerbäck, på sin nya singel.

I februari släppte Cajsa Siik den första singeln, Talk to trees, från sin kommande, tredje fullängdare Domino. Låten hyllades stort av internationell musikmedia och hyllades av såväl BBC som The line of best fit och Musikguiden i P3. Hon har också uppträtt i Go’ kväll och Babel på SVT.

Nu släpper Umeåartisten den andra singeln från skivan. White noise, som den heter, gästas av kända musiker som Thomas Hedlund (Deportees, Phoenix), Rasmus Kellerman (Tiger Lou) och Calle Ekerstam (Lars Winnerbäck).

Den 10 maj släpper Cajsa Siik sitt nya studioalbum, som beskrivs som större, djärvare och närmare ”utan att glömma det avskalade och smygande popsound som präglat de tidigare utgåvorna”, enligt ett pressmeddelande.

– Det blev en skiva till. Jag har stirrat ut mig själv och låtit orden styra – känt mig som en galen superhjälte och min värsta fiende. Jag hade en känsla av att vilja explodera. Bomber och kanoner. Rida på ruset i alla dess former. Sen insåg jag att även en uppgiven viskning är en explosion i sig. Namnet Domino kommer från att varje berättelse förtjänar sin plats och är en del av en helhet. Jag vill att Domino ska glittra och skava, säger Cajsa Siik i ett pressmeddelande.

Lyssna på White noise här (länk via Soundcloud):