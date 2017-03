Kontoret i Stockholm slöseri med pengar

Insändare Region Västerbotten ger tyvärr ett intryck av gräddfil där kostnadsmedvetenheten lyser med sin frånvaro inbäddad i fluffiga tjänster, skriver signaturen Beklämd i en insändare.

Av Region Västerbottens hemsida framgår att man har fem kommunikatörer i arbete. Ofattbart i sig; vad skapar man själva som är så omfattande att kommunicera att det behövs fem heltidstjänster? Och att man nu dessutom söker en omvärldsstrateg till Hartmans fögderi (vars historia talar för sig själv). Organisationen har för mycket pengar och är vilse i verkligheten.

Det rimliga är att alla chefer är omvärldsstrateger. Kan man vara annat som chef? Heltidsavlönade ordförande Erik Bergkvist kan till exempel börja med att orientera sig i Västerbotten.

Den skarpa frågan är: Hur många företagare har nyttjat de konferensrum och arbetsplatser, lounge och kafeteria som regionen betalar för i Stockholm? I mars finns tre bokningar från och med i dag och en i april.

Redovisa nyttjandet uppdelat på företag och övriga samt inte minst de totala kostnaderna utslagna per event/bokning. Plus kostnaden för portkodsansvarige Anders Sellström som har den svårbegripliga uppgiften att koordinera allas aktiviteter i Stockholm. En tjänst att dra in och lägga på sjukvården? Är övertygad om att det skulle bli billigare att betala respektive företags och organisations möteslokaler på stan om lokaler är frågan. Och att Sellströms uppgift kan skötas på distans.

Region Västerbotten ger tyvärr ett intryck av gräddfil där kostnadsmedvetenheten lyser med sin frånvaro inbäddad i fluffiga tjänster.

Region Västerbotten har möjligheten att redovisa i kronor hur effektivt Stockholmskontoret har varit.

Beklämd