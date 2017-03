Änglarna räddade länsfamiljen

Weekend När Annloise Moréns make gick bort lämnade han inte bara ett stort tomrum efter sig utan även ett till hälften renoverat hus. Nu har familjen fått hjälp av änglarna – Sofias änglar som sänds i Kanal 5 i kväll.

Det rapporterar Norran.

”I natt tog himlen hem den vackraste och finaste ängeln av dem alla. Jag har förlorat min livskamrat, min älskade Jörgen och mina barns älskade pappa…” Så börjar Annloise Moréns brev och vädjan om hjälp till Sofias änglar på Kanal 5. Reaktionen kom snabbt.

– De ringde dagen efter jag hade skickat brevet, berättar Annloise.

Jörgen blev sjuk under julen 2013. Först visste de inte vad det var, men till slut konstaterades att han hade en stor cancertumör i ljumsken. Behandling sattes in, men det var för sent. När Jörgen ett halvår senare dog låg han på lasarettet, utslagen och oförmögen att kommunicera med omvärlden.

– Jag sa till Jörgen att han kunde släppa taget och att jag skulle ta hand om barnen. Det tog bara några sekunder innan maskinerna började tjuta. Han dog, säger hon med tårarna rinnande nedför kinderna.

Annloise och de två sönerna, Cevin och Kim, har tvingats leva utan make och far – två och ett halvt år av saknad, men också av kaos.

– Jag blev helt ensam med två barn och ett stort hus.

Jörgen hade påbörjat en genomgående och stor renovering av huset i Bureå. Nedre våningen var i det närmaste klar medan det övre planet var mer eller mindre obeboeligt.

– Jag har haft ångest varje dag och inte vetat om vi ska kunna bo kvar.

Annloise kände att hon varken hade kunskap eller ekonomiska möjligheter att gå vidare med renoveringen. I september förra året skrev hon ett brev till Kanal 5 och Sofias änglar.

– Jag hade kommit till ett vägskäl och tänkte att nu får det bära eller brista.

Nu har änglarna i form av Sofia Wistam, Mattias Särnholm och Johnnie Krigström varit hemma hos familjen Morén och ställt i ordning huset. Tack vare insatsen kan nu alla familjemedlemmar bo på samma våning. De har dessutom fått ett fungerande och stort badrum på den övre våningen. För familjen blev det en vändning i livet som gett dem framtidtro.

– Vi har inte fått tillbaka Jörgen, men vi har fått tillbaka vårt hem, säger Annloise.

LARS ERIKSSON / NORRAN

