Andersson Wij gör musik med Deportees-musiker

Musik Tomas Andersson Wij har spelat in nytt material med musiker från Umeåbandet Deportees, och Måns Lundberg har regisserat hans kommande album.

TAW-turné våren 2017 10/3 Stockholm, Vasateatern

14/3 Hultsfred, Hotell Hulingen

15/3 Jönköpings, Jönköpings teater

16/3 Växjö, Växjö Teater

17/3 Malmö, Slagthuset

18/3 Kalmar, Kalmar Teater

24/3 Lund, Lunds Stadsteater

25/3 Karlskrona, Karlskrona Konsthall

26/3 Kungsbacka, Kungsbacka Teater

29/3 Bollnäs, Bollnäs Kulturhus

30/3 Uppsala, Katalin

31/3 Örebro, S:t Nicolai Kyrka

1/4 Helsingborg, The Tivoli

7/4 Gävle, Gävle Konserthus

8/4 Kil, Kulturhuset Kil Arena

27/4 Trollhättan, Hebeteatern

På torsdagen hade Tomas Andersson Wij turnépremiär i Göteborg, och under helgen gör han tre konserter i Stockholm innan en landsomfattande vårturné drar i gång. I samband med detta släpper den kritikerrosade artisten två nya låtar, som en första försmak på sitt kommande, tionde album.

Till det nya materialet har Tomas Andersson Wij samarbetat med musiker från Umeåbandet Deportees: Anders Stenberg, Thomas Hedlund och gruppens livebasist tillika producent Måns Lundberg. Den senare har även spelat in, producerat och mixat låtarna.

Tomas Andersson Wij har velat jobbat med Deportees ända sedan han hörde skivan Under the pavement – the beach (2009) för första gången, enligt ett pressmeddelande.

– Jag hörde att de var något utöver det vanliga. Deras melodikänsla och detaljerade arrangemang, det romantiska i deras musik. Sedan fem, sex år har jag haft en önskelista över projekt och samarbeten. Att göra en skiva med musikerna från Deportees var faktiskt det första jag skrev, berättar Tomas Andersson Wij i pressmeddelandet.

Låtarna, Jag nådde aldrig riktigt fram till dig och Vågor, släpps i dag. Vårens turné görs i trioformat med Anders Stenberg på gitarr, i sällskap av pianisten Jesper Nordenström.