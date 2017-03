Wiktoria uppträder i Umeå

Nöje Den favorittippade Melodifestival-artisten Wiktoria är klar för en spelning i Avion-köpcentret i Umeå.

På lördag är det dags för final i Melodifestivalen. Artisten Wiktoria och hennes låt As I lay me down är en av favoriterna att kamma hem segern, och har lägst odds av alla artister att vinna enligt spelbolaget Unibet.

Nu är den favorittippade artisten klar för en Umeåspelning. Hon uppträder, och gör en signering, i Avion Shopping den 25 mars. Detta i samband med att köpcentret firar 1 år helgen den 23-26 mars.

Så här ser Wiktorias bidrag ut i Melodifestivalen (länk via Melodifestivalen/Youtube):