”Sameblod” den mest hyllade filmen på tio år

Topp 10 – svenska betyg sedan januari 2007:

1. Sameblod - 4,40

2. Återträffen - 4,33

3. Apflickorna - 4,21

4. Searching for Sugar man - 4,20

5. The prize of the pole - 4,19

6. Maria Larssons eviga ögonblick - 4,17

7. Tjuvheder - 4,17

8. Tusen bitar - 4,14

9. Call girl - 4,08

10. Palme - 4,08

Minst fem källor, som recenserat filmen senast på premiärdagen, krävs för att redovisas i listan. Betygen bygger på ett genomsnitt från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Sydsvenskan, Aftonbladet, Expressen, Upsala Nya Tidning, TV4 Nyhetsmorgon, SVT morgon, moviezine.se, TT Spektra, Kulturnyheterna och Västerbottens Kuriren, samt Sveriges Radio P4 Radio Stockholm och Nöjesguiden. Annan betygsskala än 0-5 har räknats om till rätt enhet.