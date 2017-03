Linnéa Olsén: Nu är det försent, Kung Bore, vik hädan

Opinionskrönikor Det är ju jättevackert när snöflingorna saktar singlar ned. Barnen kan vara ute och leka i snön och på helgerna kan man åka iväg till närmsta slalombacke och susa ned i backen.

FÖLJ ÄMNEN Åsikter Opinionskrönikor

Man kan ta jättelånga sköna promenader utefter Umeälven och titta på det vackra vinterlandskapet och höra hur snön knarrar sådär mysigt under skorna. Vinteridylliskt så det förslår. En vecka eller två.

Men. Nu är jag less. Nu vill jag ha vår.

Jag blev less på vintern ungefär i samma ögonblick som jultomten gick ut genom dörren. Inte för att vi haft speciellt mycket snö att tala om i vinter, det var ju den där lilla snöstormen i höstas, efter det har det mest varit is, is, is…

Inte mig emot egentligen.

Jag har de senaste veckorna varit överlycklig över att se asfalten så sakteliga tina fram. Att se solen smälta den lilla snö som funnits kvar, till härligt droppande från taken. Det har verkligen värmt mitt spirande odlingshjärta och jag har lycksaligt skissat in hur min köksträdgård ska se ut och vad jag planerar att odla. Jag har ju för sjuttsingens gubbar en hel jäkla åker att fylla med odlingar.

Jag ska så frön, odla potatis. Jag ska bygga ett växthus och ett orangeri bland annat, jag har så många sommarprojekt att jag verkligen inte har tid med vinter igen? Det är knappt att jag har tid att jobba, så mycket som jag tänker på allt jag ska göra i trädgården (vem har egentligen tid att jobba?).

Ett tag tänkte jag faktiskt att kanske vi har sån tur att Umeå äntligen är i fas med resten av Sverige, att vi också får vår under vårmånaderna och inte som det varit nu några år, i juni.

Och nu kom snön? I början på mars? Nu är ju säsongen snart slut. En väninna uttryckte det så himla tjusigt och jag är benägen att hålla med till 110 procent! Pinsamt,snön!

Vad händer nu då? Nu när snön helt plötsligt bemödade sig om att komma och hälsa på igen?

Hur länge tänker den stanna?

Den bara bjöd in sig själv, utan en tanke på oss som redan packat ihop vintern och ställt in den längst in i minnesbanken. Inte bara pinsamt, utan även ytterst fräckt av den. Även om snön kom på utsatt tid förra året så gäckade den oss bara. Den kom, den såg, den smälte. Nu känns det lite för sent för att på något sätt försöka återskapa ett förtroende. Nu är det försent, tycker jag. Den hade sin chans.

Tänk er själva om någon annan hade gjort såhär? Det är vissa saker som är eftertraktade om man nu måste bete sig på det här sättet, några av dem är att man är i tid, att man stannar tiden ut, samt att man levererar.

Det är stort F A I L på i stort sett, samtliga punkter av snön och vintern denna gång.

Det konstiga, det är att de flesta människor verkar inte alls förstå att snön inte är välkommen längre? Mina sociala medier svämmar över av snöskoterkörande, skidåkande, pimplande människor, som av någon konstig anledning verkar GILLA snön?

De packar matsäcken och beger sig till Bräntberget eller trycker ned sina barn i skidpulkan och skidar längs efter Umeälven? De verkar dessutom vara lyckliga?

Nä, snön och vintern. Ni hade er chans där i oktober/november. Ni tog den inte. Nu är det försent. Kung Bore, vik hädan och låt tussilagorna blomma och snön droppa från taken istället.

Jag har nämligen en trädgård att odla.

Linnéa Olsén

Umeå