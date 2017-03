Saxon klara för Umeåfestival

Musik De brittiska heavy metal-legendarerna Saxon, kritikerrosade Graveyard och folkkära Mustasch är alla klara för årets U Rock, i juni.

U Rock är hårdrocksfesten som arrangeras torsdagen samma vecka som Brännbollsyran, på samma festivalområde vid Umeå universitet. Förra årets jungfrufärd lockade 3000 besökare och gav arrangörerna mersmak. Nu är banden släppta till årets hårdrockskväll, som äger rum den 1 juni.

Dragplåster blir Saxon, som bildades på 70-talet och räknas in till den stilbrytande musikepoken new wave of british heavy metal, och rönte stora framgångar i början på 80-talet. De beräknas ha sålt runt 15 miljoner album.

Dessutom spelar två svenska band: de kritikerrosade, bluesinspirerade hårdrockarna i Graveyard och folkkära Mustasch.

En sista, fjärde bokning släpps senare.

– Det råder en härlig rockhysteri i Umeå efter helgens utsålda House of Metal och vi är väldigt glada över att hysterin fortsätter i stan den 1 juni med U Rock 2017. Artist-lineupen har en riktigt stark grund med brittiska giganterna Saxon, populära blueshårdrockarna Graveyard, som öppnade åt Iron Maiden sist, samt folkkära Mustasch som alltid levererar en bra liveshow, säger Petra Edström på U Rock i ett pressmeddelande.

Biljetterna är släppta.