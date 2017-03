Lyckad swishkampanj för UFC

Fotboll Umeå FC:s vände sig till supportrar för att få in pengar via Swish till ”Spelare 20”. Målet att få in 50 000 under fyra veckor uppnåddes.

– Fantastiskt är ordet, säger Markus Wikström på Umeå FC:s kansli till klubbens hemsida.

Namnet Spelare 20 kommer från att den sportsliga ledningen velat ha just 20 stycken utespelare i årets trupp. Målet på 50.000 kronor nåddes med en halvtimme kvar till deadline och totalsumman landade på 50 797 kronor.

– Jag vill å klubbens vägnar rikta ett stort, stort tack till alla som har swishat pengar under dessa fyra veckor, säger Wikström som nu ska lämna över beloppet till den sportsliga ledningen att förvalta.

Tidigare har tränaren Andrée Jeglertz sagt till Sporten att det är en central- balansmittfältare som står högst på önskelistan.

Spelare 20 kommer under säsongen att bära kampanjens logotyp på sin matchtröja.