Misslyckad mineralpolitik i gruvlandet Sverige

Debattartiklar (2017-03-07) Nyligen lämnade det kanadensiska bolaget Viad Royalties in ansökan om att få prospektera i två stora områden i direkt anslutning till det förorenade gruvområdet i Blaiken. Bolaget har även sökt tillstånd för två områden nordväst om Storjuktan i jakt efter guld, silver, koppar, zink, bly och wolfram.

Tydligare bevis på att Sveriges minerallagstiftning uppmuntrar till ansvarslöshet och idioti får man leta efter. Gruvan i Blaiken försattes i konkurs 2007 och sedan dess har miljöproblemen varit enorma, med stora läckage av zink från gruvområdet till Storjuktan.

I miljötillståndet var gränsen för årliga utsläpp satt till 0,5 ton per år. Miljöutredningar visar på ett läckage på 20 ton (!) zink per år från gruvområdet. Länsstyrelsen ansökte i höstas om ett anslag på 300 miljoner kronor för att komma i gång med saneringen, vilket nyligen avslogs av regeringen. Nu vill alltså nya lycksökare in och prospektera, leta mer mineraler, i miljöskandalsområdet Blaiken innan saneringen av förra fiaskot ens har påbörjats.

När ska regeringen och Sveriges politiker ta tag i Sveriges mineralpolitik som fortsätter hota vår miljö, vatten, renbetesland, våra barns framtid och kulturlandskap? Att inte beslutsfattarna skäms över gruvlandet Sverige.

Vi är många som i flera års tid kämpat för en förändring. Låt det här bli droppen som får bägaren att rinna över. Det är dags att riva upp Sveriges minerallagstiftning, stärka miljöbalken och lägga all mineralhantering under denna i stället. Miljö-, kulturella- och sociala konsekvensbeskrivningar (MKB, KKB och SKB) måste också göras på ett tidigt stadium innan några tillstånd beviljas.

Urfolks rätt till Fritt och Informerat Förhandssamtycke (FPIC) ska respekteras – och det gäller alla berörda samer, oavsett om man lever av renskötsel, fiske, slöjd eller något annat. Ingen gruv- eller prospekteringsverksamhet ska godkännas om urfolk säger nej.

Även andra lokalt berörda, vattenintressenter med flera, måste ha rätt till inflytande att kunna överklaga i exploateringsprocesser. Och i de fall där tillstånd eventuellt beviljas, ska rejäl fondering för sanering säkras långt innan någon undersökningsverksamhet sätts i gång.

Det är ju märkligt att Sverige som Europas ledande gruvland uppmuntrar prospektörer att härja fritt, låter dem hota miljö, söndrar lokalsamhällen och bidrar till att kränka urfolksrättigheter.

Sveriges mineralpolitik är ett misslyckande.

Marie Persson Njajta

vice ordförande i Landspartiet Svenska Samer, Tärnamo