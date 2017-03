Hem & Trädgård Sex helsidor med rubriken ”Barnrum deluxe”.

Så stort uppmärksammas ett Umeåhem i ett reportage i en av landets största inredningstidningar.

Det handlar om familjen Ålund, med designern Marie i spetsen, som bor i en 1920-talsvilla i Holmsund. I det senaste numret av tidskriften Family Living uppmärksammas deras barnrum i ett stort reportage.

Marie Ålund designar lekmattor under namnet Willie and Millie, och har en stor skara följare under Instagramkontot med samma namn.