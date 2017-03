Så gick det för Västerbottningarna i Vasaloppet

Längdskidor Här är länsåkarnas resultat i det klassiska loppet.

FÖLJ ÄMNEN Vasaloppet Längdskidor Sport

Herrar: 1) John Kristian Dahl, Norge, 3.57.18, 2) Andreas Nygaard, Norge, 3.57.18, 3) Stian Hoelgaard, Norge, 3.57.18, 4) Markus Ottosson, Skellefteå SK, 3.57.18, 5) Tord Asle Gjerdalen, Norge, 3.57.19, 6) Ilya Chernousov, Ryssland, 3.57.20, 7) Anders Aukland, Norge, 3.57.20, 8) Jens Eriksson, Dala-Floda IF, 3.57.22, 9) Petr Novak, Tjeckien, 3.57.25, 10) Oskar Kardin, Östersunds SK, 3.57.26, 17) Johan Lövgren, Vännäs SK, 3.59.03, 61) Björn Rydvall, Lycksele IF, 4.11.17, 67) Erik Jonsson, Rossöns IF, 4.13.53, 68) Klas Nilsson, Skellefteå XC Club, 4.14.30, 71) Joel Bodén, Skellefteå SK, 4.14.36, 117) Nicklas Johansson, Järvsjöby IF, 4.20.42, 166) Erik Johansson, Tranemo IF Skidklubb, 4.26.05, 178) Daniel Holmgren, IFK Umeå, 4.27.30, 179) Jim Lundmark, Skellefteå XC Club, 4.27.48, 196) Johan Sandberg, Täfteå IK, 4.28.36, 270) Sixten Walheim, Högbo GIF, 4.36.51, 274) Magnus Oscarsson, Karlslunds IF SF, 4.36.52, 309) Martin Åkerlund, Kågedalens SK, 4.39.59, 316) Johannes Viklund, Skellefteå XC Club, 4.40.31, 321) Jörgen Gustafsson, Skellefteå XC Club, 4.40.45.

328) Martin Ottosson, Skellefteå SK, 4.41.08, 339) Jörgen Johansson, Skellefteå XC Club, 4.42.49, 352) Jesper Lundqvist, Skellefteå XC Club, 4.44.10, 361) Erik Jansson Palmer, Saltsjöbadens IF, 4.45.10, 363) Christian Lejon, Stöcke TS Järnet, 4.45.24, 381) Andreas Andersson, Föreningen Milslukarna XC, 4.46.33, 382) Joel Burström, Föreningen Milslukarna XC, 4.46.33, 418) Mats Jonasson, IK Studenterna, 4.48.31, 425) Linus Öberg, Föreningen Milslukarna XC, 4.48.51, 440) Oskar Burström, Föreningen Milslukarna XC, 4.49.33, 556) Viktor Lindmark, Sollefteå Skidor IF, 4.55.05, 565) Erik Nygren, Agnäs IK, 4.55.37, 571) Lars Johansson, IFK Umeå, 4.55.49, 572) Micke Saveman, Umepolisens Skytte o Idrottsklubb, 4.55.52, 595) Örjan Gustavsson, Tärna IK Fjällvinden, 4.56.57, 598) Fredrik Mäki, IK Studenterna, 4.57.07, 605) Erik Löfroth, Skellefteå XC Club, 4.57.33, 609) Hans Sjöberg, Röbäcks SK, 4.57.44, 623) Jonas Utterström, Jalles TC Umeå, 4.58.20, 631) Gustaf Forsberg, Jalles TC Umeå, 4.58.41, 688) Henrik Fors, Junosuando IK, 5.00.17, 693) Daniel Hallgren, IFK Umeå, 5.00.25, 751) Andreas Olofsson, Jalles TC Umeå, 5.02.45, 781) Henrik Karlborg, Föreningen Milslukarna XC, 5.03.48, 811) Magnus Lindfors, IFK Umeå, 5.04.54.

817) Magnus Rudehäll, Team Esplanad, 5.05.09, 820) Thomas Wallin, Team Esplanad, 5.05.10, 857) Lars Severin Johansson, Lycksele IF, 5.06.57, 867) Olof Stenlund, Team Esplanad, 5.07.16, 871) Jonas Nyström, Skellefteå SK, 5.07.24, 904) David Olsson, Skellefteå XC Club, 5.08.32, 913) Fredrik Ragnarsson, Jalles TC Umeå, 5.08.43, 920) Johan Danielsson, Lycksele IF, 5.08.57, 923) Patrik Rådström, FK Volvo, 5.09.01, 971) Jan Erik Länta, Jokkmokks SK, 5.11.12, 973) Thomas Ottosson, Skellefteå SK, 5.11.14, 987) Rikard Höög, IK Studenterna, 5.11.29, 1023) Charlie Isaksson, Malgoviks GOIF, 5.13.04, 1054) Viktor Forsberg, Agnäs IK, 5.14.40, 1087) Samuel Lindberg, Stensele SK, 5.15.25, 1088) Simon Johansson, Vännäs SK, 5.15.26, 1093) Rune Söderman, Jalles TC Umeå, 5.15.30, 1111) Andreas Karlsson, Slussfors, 5.16.01, 1121) Robert Forsgren, Jalles TC Umeå, 5.16.14, 1141) Håkan Lundberg, Skellefteå XC Club, 5.17.20, 1146) Daniel Ärlebrant, Storumans IK, 5.17.37, 1169) Dennis Westermark, AXA SC, 5.18.08, 1186) Stefan Hertil, Stöcke Triathlonsällskap Järnet, 5.18.36, 1198) Urban Hedman, Föreningen Norsjö Skidor, 5.18.59, 1221) Eric Oscarsson, Tavelsjö Allmänna IK, 5.19.30.

1227) Gert Lind, Team Esplanad, 5.19.37, 1236) Per Eriksson, IFK Kiruna, 5.19.45, 1239) Marcus Ness, Stöcke Triathlonsällskap Järnet, 5.19.48, 1247) Lars Nyström, FK Volvo, 5.20.06, 1269) Andre Nygård, Håknäs IF, 5.20.37, 1296) Niklas Markström, Skellefteå XC Club, 5.21.31, 1298) Christian Skanderby, Jalles TC Umeå, 5.21.33, 1340) David Renman, IK Studenterna, 5.22.42, 1461) Kristoffer Karlsson, Nässjö Ski, 5.25.33, 1470) Johan Svensk, Team Esplanad, 5.25.54, 1475) Magnus Sjöström, AXA SC, 5.26.01, 1519) Erik Johansson, IFK Umeå, 5.27.29, 1615) Jörgen Norén, Malå IF, 5.30.28, 1636) Oscar Lindgren, Skellefteå SK, 5.31.25, 1672) Oskar Strömberg, Hägglunds Ski Team SK, 5.32.20, 1724) Jonas Nordin, IK Studenterna, 5.33.35, 1754) Gunnar Ågrahn, Lycksele IF, 5.34.39, 1765) Peter Öbrand, Lycksele IF, 5.34.48, 1835) Vilhelm Hampusson, IFK Umeå, 5.36.25, 1850) Pontus Wiklund, IFK Umeå, 5.36.45, 1863) Andreas Norberg, IFK Umeå, 5.36.59, 1904) Lars Stenvall, Spöland Vännäs IF, 5.38.09, 1928) Roland Edlund, Umedalens IF, 5.39.00, 1933) Alfred Wikner, Håknäs IF, 5.39.10, 1938) Niklas Stenman, Älvsby IF SK, 5.39.15.

1939) Jörgen Sehlstedt, Skellefteå XC Club, 5.39.16, 1965) Edward Hansskog, Tavelsjö Allmänna IK, 5.39.57, 1976) Åke Strömberg, AXA SC, 5.40.25, 1978) Urban Lindgren, Burträsk SK, 5.40.28, 1980) Jonny Holmbom, Lycksele IF, 5.40.33, 1984) Jens Persson, IK Studenterna, 5.40.37, 1990) Peter Wikström, Fazer Idrottsförening, 5.40.41, 2001) David Hammenstig, Gryts IF, 5.40.55, 2023) Johan Bure’N, Spöland Vännäs IF, 5.41.15, 2038) Steffan Lloyd, IK Studenterna, 5.41.36, 2118) Joel Brännström, Kågedalens SK, 5.43.40, 2119) Erik Jonsson, Föreningen Milslukarna XC, 5.43.41, 2165) Vilgot Österlund, AXA SC, 5.44.44, 2197) Fredrik Jonsson, SK Tegsnäspojkarna, 5.45.17, 2211) Magnus Persson, Bottnaryds IF, 5.45.40, 2256) Jörgen Stenberg, Hemmingmarks Skidklubb, 5.46.56, 2271) Martin Lundberg, Fredrika IK, 5.47.17, 2278) Mikael Wester, Vännäs SK, 5.47.20, 2284) Magnus Stenmark, Lycksele IF, 5.47.33, 2285) Gustav Eriksson, Nyåkers IK, 5.47.34, 2329) Andreas Lindgren, Bygdsiljums SK, 5.48.54, 2349) Peter Bäcklund, Stöcke Triathlonsällskap Järnet, 5.49.18, 2350) Johan Gunnars, IFK Mora SK, 5.49.21, 2369) Robin Berg, Lycksele IF, 5.49.53, 2392) Fredrik Nyström, AXA SC, 5.50.27.

2398) Joel Edeblom, Team Esplanad, 5.50.34, 2411) Magnus Jonsson, Örelångsele IF, 5.51.00, 2420) Per Erik Grahn, Strycksele IF, 5.51.09, 2438) Jonas Jonsson, Täfteå IK, 5.51.29, 2440) Edvin Stenmark, Umara Sports Club, 5.51.40, 2441) Anders Olsson, Jalles TC Umeå, 5.51.41, 2465) Marcus Burström, Byske SK, 5.52.11, 2498) Johan Albertsson, IK Studenterna, 5.52.47, 2537) Lars Ålevik, Team Esplanad, 5.53.31, 2560) Patrik Salo, Röbäcks SK, 5.54.05, 2588) Henrik Tegström, Dalasjö IK Framåt, 5.54.44, 2629) Daniel Ogenstedt, Hägglunds Ski Team SK, 5.55.38, 2633) Jonas Vikström, Skivsjöbygdens IF, 5.55.47, 2653) Jörgen Andersson, Bygdeå GIF, 5.55.58, 2678) Daniel Billingham, IFK Umeå, 5.56.41, 2698) Isac Ljungholm, Skellefteå XC Club, 5.57.12, 2700) Robin Olofsson, SK Järven, 5.57.26, 2710) Simon Johansson, Nyåkers IK, 5.57.42, 2751) Johan Henriksson, Röbäcks SK, 5.59.04, 2761) Emil Hansson, IFK Umeå, 5.59.23, 2763) Sverker Moritz, Team Esplanad, 5.59.26, 2765) Peder Selin, Peab IF, 5.59.27, 2770) Lewi Köppler, Skogis IF, 5.59.37, 2788) Bo Olofsson, Skellefteå XC Club, 6.00.04, 2797) Peder Ström, Lycksele IF, 6.00.13.

2824) Hans Hansson, Åsele IK, 6.00.39, 2834) Ronny Adolfsson, Umepolisens Skytte o Idrottsklubb, 6.00.53, 2852) Johan Karlsson, Föreningen Milslukarna XC, 6.01.20, 2869) Anders Gustavsson, Norrfors IK, 6.01.44, 2914) Henrik Sjöström, Sorsele SK, 6.03.06, 2952) Viktor Bretting, IK Studenterna, 6.03.55, 2958) Roine Åström, Vännäs, 6.03.59, 2999) Patrik Skoglund, Jalles TC Umeå, 6.04.54, 3018) Jonas Arkmo, Team Esplanad, 6.05.32, 3020) Elias Karlsson, Lycksele IF, 6.05.37, 3043) Markus Thunberg, AXA SC, 6.06.01, 3064) Fredrik Wikberg, Skellefteå XC Club, 6.06.27, 3079) Conny Sandström, Åsele IK, 6.06.47, 3105) Sven-Johan Hietala, IFK Umeå, 6.07.39, 3126) Jon Larsson, Dikanäs IF, 6.08.02, 3146) Mikael Berg, Tavelsjö Allmänna IK, 6.08.38, 3149) Pär Myrlund, Täfteå IK, 6.08.40, 3150) Kenneth Lindén, Skellefteå XC Club, 6.08.42, 3154) Mattias Zakrisson, AXA SC, 6.08.48, 3168) Per-Håkan Sandström, Team Esplanad, 6.09.03, 3257) Mats Jonsson, Obbola IK, 6.11.36, 3330) David Åkesson, Obbola IK, 6.13.11, 3362) Markus Isacson, Röbäcks SK, 6.13.47, 3376) Johan Bellgran, Skellefteå SK, 6.14.05, 3393) Magnus Vinblad, Team Esplanad, 6.14.31.

3399) Jan Gustafsson, Tärna IK Fjällvinden, 6.14.37, 3480) Mikael Nilsson, Spöland Vännäs IF, 6.16.50, 3499) Ulf Jacobsson, Överboda SK, 6.17.03, 3502) Fredrik Byström, Tärna IK Fjällvinden, 6.17.10, 3510) Tommy Vennman, IFK Umeå, 6.17.21, 3535) Andreas Neves, Vindeln, 6.17.47, 3537) Roger Nilsson, Byske SK, 6.17.50, 3574) Pierre Johansson, Norrfors IK, 6.18.50, 3590) Johan Vännman, Umedalens IF, 6.19.11, 3614) Simon Berglund, IK Studenterna, 6.19.44, 3622) Gustav Bengtsson, AXA SC, 6.19.57, 3633) Hans-Göran Vesterlund, Skellefteå SK, 6.20.19, 3639) Une Jonsson, Skellefteå SK, 6.20.38, 3663) Andreas Eriksson, IFK Umeå, 6.21.15, 3676) David Andersson, Skellefteå SK, 6.21.42, 3681) Johan Jakobsson, Röbäcks SK, 6.22.02, 3697) Mathias Westermark, Skellefteå XC Club, 6.22.29, 3770) Tor Made, Tärna IK Fjällvinden, 6.23.40, 3799) Johan Wikström, NCC IF Umeå, 6.24.26, 3805) Erik Isberg, AXA SC, 6.24.42, 3820) Fredrik Sandström, Bygdeå GIF, 6.25.16, 3836) Anders Ringsell, AXA SC, 6.25.48, 3839) Magnus Jutterström, Bygdeå GIF, 6.25.52, 3916) Henrik Forslund, Täfteå IK, 6.27.42, 3919) Anders Bennet-Kjellsson, IFK Umeå, 6.27.50.

3932) Robert Eriksson, Jalles TC Umeå, 6.28.23, 3975) Erik Öhgren, 7-Mila Skidklubb, 6.29.31, 3986) Joel Lindegren, Stöcke Triathlonsällskap Järnet, 6.29.40, 4021) Stefan Jonsson, Team Esplanad, 6.30.27, 4069) Ulf Wiklund, Jalles TC Umeå, 6.31.52, 4076) Jon Gabrielsson, Föreningen Norsjö Skidor, 6.32.02, 4083) Peter Vinnervik, AXA SC, 6.32.14, 4113) Jerry Johansson, Norrfors IK, 6.33.00, 4143) Magnus Pudas, AXA SC, 6.33.49, 4247) Marcus Lindahl, Stöcke Triathlonsällskap Järnet, 6.36.42, 4249) Tony Stenvall, Tärna IK Fjällvinden, 6.36.44, 4280) Lars Eriksson, Siljansnäs Skid & Löparklubb, 6.37.24, 4293) Curt Sjöstedt, Team Esplanad, 6.37.36, 4314) Robert Sandström, AXA SC, 6.38.15, 4319) Johan Wikner, Håknäs IF, 6.38.25, 4330) Bengt-Ove Berglund, IFK Umeå, 6.38.45, 4340) Tomas Gustafsson, SK Tegsnäspojkarna, 6.38.58, 4383) Peter Persson, Lycksele IF, 6.40.12, 4398) David Edvardsson, Umepolisens Skytte o Idrottsklubb, 6.40.56, 4478) Johan Schols, Spöland Vännäs IF, 6.43.25, 4488) Andreas Lundbäck, Skellefteå XC Club, 6.43.33, 4541) Mats-Olov Ögren, Team Esplanad, 6.45.24, 4551) Oscar Lindfors, AXA SC, 6.45.35, 4563) Peter Häggmark, AXA SC, 6.45.48, 4599) Olle Öhman, Insjöns IF OK, 6.46.34.

4625) Andreas Forsberg, BURTRÄSK SK, 6.47.14, 4669) Hans Olofsson, Rödåbygdens IK, 6.48.16, 4717) Andreas Brink, AXA SC, 6.49.39, 4772) Henrik Långberg, IK Studenterna, 6.51.15, 4794) Per-Jonas Norberg, FK Volvo, 6.51.48, 4801) Hans-Evert Fransson, Team Esplanad, 6.52.03, 4816) Fredrik Börjesson, Storådalens SK, 6.52.27, 4818) Olof Thelberg, Umedalens IF, 6.52.29, 4824) Simon Andersson, Örelångsele IF, 6.52.41, 4868) Jesper Hägglund Millebrand, IFK Umeå, 6.53.45, 4872) Joakim Andersson, Föreningen Milslukarna XC, 6.53.48, 4984) Rickard Jakobsson, Lycksele IF, 6.56.21, 5020) Pär Eriksson, AXA SC, 6.57.07, 5112) Thomas Holmgren, Team Esplanad, 6.59.17, 5134) Leif Isaksson, IFK Umeå, 7.00.07, 5157) Olle Lundgren, Bygdsiljums SK, 7.00.59, 5210) Dan Vinblad, Team Esplanad, 7.02.33, 5222) Manne Stenström, AXA SC, 7.02.56, 5244) Mats Zingmark, Team Esplanad, 7.03.41, 5272) Fredrik Oskarsson, Umepolisens Skytte o Idrottsklubb, 7.04.37, 5305) Anton Israelsson, Norrfors IK, 7.05.34, 5330) Sture Sundberg, Skellefteå SK, 7.06.14, 5354) Börje Fjällström, IFK Umeå, 7.06.41, 5380) Uffe Forss, Skellefteå SK, 7.07.26, 5485) Carl-Johan Rådström, Åsele IK, 7.10.19.

5491) Fredrik Lindberg, AXA SC, 7.10.30, 5523) Janne Engman, FK Volvo, 7.11.44, 5545) Johan Oskarsson, Sveaskogs IF, 7.12.23, 5546) Jonas Forsberg, Håknäs IF, 7.12.24, 5555) Henry Lingesten, IFK Umeå, 7.12.45, 5625) Anton Boman, Byske SK, 7.15.00, 5632) Tomas Hansson, IFK Umeå, 7.15.17, 5649) Daniel Löfmark, Arjeplogs Sport Klubb, 7.15.55, 5673) Håkan Persson, Stöcke Triathlonsällskap Järnet, 7.16.22, 5692) Robin Norberg, IK Studenterna, 7.16.52, 5713) Emil Isaksson, Lycksele IF, 7.17.35, 5719) Ronny Levisson, Team Esplanad, 7.18.00, 5720) Joel Levisson, Nyåkers IK, 7.18.00, 5742) Jonas Eilertsen, AXA SC, 7.18.25, 5746) Robert Mannelqvist, Latikbergs IK, 7.18.33, 5762) Svante Drugge, Team Esplanad, 7.18.56, 5777) Eilert Lantto, Jalles TC Umeå, 7.19.09, 5780) Peter Vestman, IK Studenterna, 7.19.17, 5799) Hugo Alfredsson, IFK Umeå, 7.19.41, 5802) Nils Forsell, Skellefteå SK, 7.19.43, 5874) Fredrik Östman, AXA SC, 7.22.06, 5907) Patrik Sjöström, Sorsele SK, 7.22.52, 5931) Mikael Eriksson-Lind, Sveaskogs IF, 7.23.40, 5932) Åke Strandberg, AXA SC, 7.23.40, 5981) Roberth Forsgren, Jalles TC Umeå, 7.25.21.

6009) Roland Lindgren, FK Volvo, 7.26.02, 6014) Kenneth Koskenniemi, Täfteå IK, 7.26.09, 6036) John Brodin, AXA SC, 7.26.41, 6155) Johannes Jernberg, AXA SC, 7.30.03, 6195) Mikael Lycksell, Malå IF, 7.31.08, 6207) Daniel Hedén, IFK Umeå, 7.31.39, 6217) Niklas Gandal, IK Studenterna, 7.31.56, 6288) Kristoffer Kollberg, AXA SC, 7.34.05, 6308) Michael Sehlström, Latikbergs IK, 7.34.37, 6337) Björn Fessé, IFK Umeå, 7.35.59, 6360) Bert-Allan Persson, Team Esplanad, 7.36.27, 6376) Per Carlehed, Lycksele IF, 7.36.47, 6395) Björn Ingebrigtsen, IFK Umeå, 7.37.09, 6426) Sven Stigenlöv, Högåkers OK, 7.38.33, 6458) Gunnar Tiger, Jalles TC Umeå, 7.39.18, 6462) Ola Wiodahl, IK Studenterna, 7.39.20, 6469) Lars Forsell, AXA SC, 7.39.37, 6495) Patrik Segerljung, Norrfors IK, 7.40.19, 6570) Philip Öhrman, Skogis IF, 7.42.16, 6607) Mikael Nyström, Skellefteå SK, 7.43.25, 6632) Mikael Davidsson, NCC IF Umeå, 7.44.08, 6700) Christer Laggar, Spöland Vännäs IF, 7.45.44, 6713) Frans Ljungblahd, AXA SC, 7.46.00, 6740) Jonatan Norman, Skogis IF, 7.46.38, 6783) Henrik Lundström, Umepolisens Skytte o Idrottsklubb, 7.47.42.

6806) Oscar Lidström, AXA SC, 7.48.12, 6830) Björn-Erik Lilja, IK Studenterna, 7.48.49, 6883) Staffan Sten, Täfteå IK, 7.50.06, 6928) Jörgen Lindmark, Skellefteå XC Club, 7.51.16, 6962) Urban Johansson, Skellefteå SK, 7.52.29, 7023) Robert Karlsson, Burträsk SK, 7.54.15, 7047) Hannes Viklund, Byske SK, 7.55.15, 7126) Lennart Jakobsson, Röbäcks SK, 7.57.08, 7139) Jesper Lindvall, Skellefteå SK, 7.57.31, 7238) William Gustafsson, Lycksele IF, 8.00.42, 7243) Anders Nordlander, IFK Umeå, 8.00.47, 7315) Lennart Hedlund, Skellefteå SK, 8.03.45, 7344) Gustav Lycksell, Malå IF, 8.04.46, 7435) Stefan Nordin, Lycksele IF, 8.08.12, 7441) Thorbjörn Johansson, Skellefteå SK, 8.08.26, 7445) Joakim Brännström, Skellefteå SK, 8.08.30, 7455) Emil Edvinsson, AXA SC, 8.08.39, 7458) Rune Eklund, Burträsk SK, 8.08.44, 7471) Joel Avenius, IK Studenterna, 8.09.12, 7499) Leif Eriksson, IFK Rundvik, 8.10.06, 7532) Johan Burström, Kågedalens SK, 8.11.21, 7604) Tobias Andersson, Skellefteå SK, 8.14.04, 7606) Pontus Kristoffersson, Byske SK, 8.14.08, 7648) Stefan Sjöstam, Strycksele IF, 8.15.13, 7676) Henrik Sjöberg, IFK Umeå, 8.16.02.

7677) Lars Sjöberg, IFK Umeå, 8.16.02, 7679) Robert Dorn, Tärna IK Fjällvinden, 8.16.03, 7714) Mikael Hautaluoma, IK Studenterna, 8.16.56, 7790) Samuel Jerrevik, Vännäs SK, 8.19.24, 7808) David Persson, Dikanäs IF, 8.20.10, 7929) Eje Velander, AXA SC, 8.24.01, 8066) Benjamin Lundberg, AXA SC, 8.28.43, 8159) Mikael Lindskog, Skellefteå SK, 8.31.29, 8253) Johan Olofsson, Lycksele IF, 8.34.20, 8289) Jimmie Bengtsson, Storumans IK, 8.35.35, 8326) Richard Ramnefält, IK Studenterna, 8.37.07, 8329) David Lindgren, AXA SC, 8.37.14, 8370) Leopold Sjöström, Sorsele SK, 8.38.45, 8402) Per Söderberg, Umepolisens Skytte o Idrottsklubb, 8.39.41, 8501) Rolf Isaksson, Team Esplanad, 8.42.31, 8502) Gunnar Falck, Malå IF, 8.42.32, 8593) Per Ola Lidström, AXA SC, 8.46.35, 8652) Jonatan Jacobsson, Lycksele IF, 8.48.10, 8660) Thomas Jacobsson, Lycksele IF, 8.48.18, 8677) Yannick Kercoff, Skellefteå SK, 8.49.06, 8717) Erik Arvidsson, Sorsele SK, 8.49.58, 8723) David Roslund, Malå IF, 8.50.08, 8752) Anders E Johansson, IFK Umeå, 8.51.21, 8756) Anders Ring, Hörnefors IF, 8.51.23, 8803) David Edvardsson, Anundsjö IF, 8.53.23.

8900) Christian Johansson, Lycksele IF, 8.56.56, 8917) Rickard Sundberg, Lyckselepolisens SIF, 8.57.36, 8994) Richard Jonsson, Skellefteå SK, 9.00.22, 9052) Hans Nilsson, Tavelsjö Allmänna IK, 9.03.37, 9057) Niklas Tjärnberg, AXA SC, 9.03.45, 9243) Gunnar Sjöblom, Föreningen Västerbottens Sv, 9.10.51, 9298) Jonatan Forsberg, Stöcke Triathlonsällskap Järnet, 9.13.01, 9357) Andreas Sandström, IFK Umeå, 9.15.55, 9371) Rasmus Lenander, AXA SC, 9.16.27, 9488) Andreas Gunnarsson, ax, 9.21.33, 9494) Hans Forslund, Husums IF SK, 9.21.48, 9495) Martin Öberg, AXA SC, 9.21.53, 9525) Andreas Engström, Skellefteå SK, 9.23.55, 9742) Tomas Andersson, Hissjö SK, 9.33.11, 9745) Johan Skogqvist, AXA SC, 9.33.14, 9859) Martin Gandal, AXA SC, 9.39.30, 9904) Johan Lindvall, Skellefteå SK, 9.41.46, 9917) Tommy Hörnlund, IK Studenterna, 9.42.24, 9950) Mattias Pettersson, IFK Umeå, 9.44.08, 10035) Daniel Holmström, Lycksele IF, 9.47.59, 10039) Ingemar Brännström, Föreningen Norsjö Skidor, 9.48.17, 10059) Emil Bjuhr, Vännäs SK, 9.48.56, 10142) Andreas Dahlström, Tavelsjö Allmänna IK, 9.52.01, 10237) Mattias Nordendahl, SK Tegsnäspojkarna, 9.57.55, 10250) Erik Marklund, Täfteå IK, 9.58.48.

10304) Viktor Forsberg, Täfteå IK, 10.00.51, 10516) Patrick Krainer, Jalles TC Umeå, 10.11.19, 10535) Mikael Bystedt, Skellefteå SK, 10.12.08, 10574) David Melender, AXA SC, 10.14.33, 10618) Markus Helmerius, AXA SC, 10.16.34, 10663) Amos Lindgren, IFK Umeå, 10.20.04, 10684) Nils Jernelius, Umedalens IF, 10.21.39, 10721) Johan Brännström, Skellefteå SK, 10.24.21, 10784) Robin Sjöberg, Jalles TC Umeå, 10.29.29, 10839) Seth Viksten, SK Järven, 10.33.07, 10868) Erland Jonsson, Team Esplanad, 10.35.22, 10879) Antti Savela, AXA SC, 10.35.54, 10903) Per Åhman, AXA SC, 10.37.07, 11012) Magnus Eriksson, Bodens SK, 10.46.36, 11035) Björn Reynisson, AXA SC, 10.47.47, 11090) Fredrik Nilsson, AXA SC, 10.51.43, 11200) Ruben Gustafsson, Lycksele IF, 10.58.57, 11230) Harald Svärd, Jalles TC Umeå, 11.01.59, 11306) Kenneth Nordgren, IFK Umeå, 11.10.13, 11622) Carl Magnusson, Umeå, 11.39.50, Thomas Hermansson, Bygdeå GIF, 5.16.52, Peter Gustavsson, Malå IF, 5.41.53.

Damer: 1) Britta Johansson Norgren, Sollefteå Skidor IF, 4.19.43, 2) Astrid Øyre Slind, Norge, 4.21.21, 3) Sara Lindborg, Östersunds SK, 4.28.47, 4) Emilia Lindstedt, Falun Borlänge SK, 4.30.57, 5) Lina Korsgren, Åre Längdskidklubb, 4.33.31, 6) Laila Kveli, Norge, 4.36.56, 7) Heli Heiskanen, Finland, 4.41.02, 8) Nina Lintzén, Föreningen Studentidrott Luleå, 4.43.05, 9) Maria Rydqvist, Älvdalens IF, 4.46.53, 10) Monique Siegel, Tyskland, 4.49.09, 28) Emma Sjölander, IFK Umeå, 5.12.20, 35) Terese Therell, IFK Umeå, 5.18.21, 72) Marlene F Forsman, Botsmarks SK, 5.49.17, 80) Matilda Henriksson, Skellefteå SK, 5.52.14, 89) Elin Edman, Luleå Gjutarens IF, 5.57.55, 95) Sarah Hale, Falu IK, 6.01.02, 112) Andrea Wickbom, Sävast Ski Team IF, 6.13.14, 119) Amanda Fjällberg, Vilhelmina IK, 6.17.01, 120) Ellen Helker-Nygren, IK Studenterna, 6.17.36, 121) Anna Gunnars, IFK Mora SK, 6.17.58, 154) Anna Ildgruben, IFK Umeå, 6.33.29, 164) Susanna Jonsson, SK Tegsnäspojkarna, 6.36.16, 179) Therese Lindgren, Burträsk SK, 6.40.07, 212) Linnea Forsén, Skogis IF, 6.49.20, 214) Gudrun Eirell, Jalles TC Umeå, 6.49.32.

230) Anne Gustafsson, Tärna IK Fjällvinden, 6.53.46, 247) Louise Wingqvist, Norrala SK, 6.58.06, 248) Helena Törnelius, Jumkils IF, 6.58.08, 276) Terese Bergbom, Sävast Ski Team IF, 7.06.08, 304) Elin Johansson, Föreningen Milslukarna XC, 7.12.45, 305) Ann Sofie Johansson, Täfteå IK, 7.12.58, 313) Emma Rehnman Astergren, Agnäs IK, 7.15.39, 332) Sofie Karlsson, Tärna IK Fjällvinden, 7.20.58, 338) Charlotta Wållberg, Tavelsjö Allmänna IK, 7.21.40, 354) Linda Lundgren, IK Studenterna, 7.24.09, 362) Lena Olsson, Jalles TC Umeå, 7.26.00, 383) Maria Wallgren, Selånger SOK, 7.27.40, 404) Marlene Bjuhr, Sorsele SK, 7.32.52, 417) Ingegerd Andersson, Norrfors IK, 7.34.17, 425) Rebecka Sundin, Nordingrå SK, 7.37.00, 480) Anna Grön, IK Studenterna, 7.46.39, 481) Frida Josefsson, Föreningen Milslukarna XC, 7.46.42, 482) Lisa Övling, Föreningen Milslukarna XC, 7.46.42, 505) Anna Lindström, Vilhelmina IK, 7.49.38, 520) Sofie Ahlberg, IFK Umeå, 7.53.12, 522) My Eriksson, Dalasjö IK Framåt, 7.53.35, 536) Hanna Gavelin, Malgoviks GOIF, 7.55.27, 622) Molly Sjöstam, Umedalens IF, 8.15.13, 666) Victoria Johansson, Norrfors IK, 8.22.51, 689) Eva Jörgensen, Röbäcks SK, 8.26.51.

690) Petra Vestermark, IFK Rundvik, 8.27.11, 769) Marina Dahl-Bylund, Skellefteå SK, 8.39.55, 778) Marlena Eriksson, Skellefteå SK, 8.41.28, 800) Anna Norin, Vittjärvs IK, 8.43.55, 808) Mathilda Lindmark, IFK Kiruna, 8.45.05, 854) Lovisa Ericsson, Vilhelmina IK, 8.53.13, 873) Annie Andersson, Karlskrona Skid-och Orienteringsklubb, 8.55.05, 914) Ulrica Tjärnberg, AXA SC, 9.03.45, 917) Karolina Ottosson, Skogis IF, 9.05.14, 976) Gunilla Laggar, Spöland Vännäs IF, 9.15.03, 985) Gisela Pettersson, IFK Umeå, 9.16.48, 998) Margareta Andersson, IFK Umeå, 9.18.48, 1004) Josefin Petersson, AXA SC, 9.21.10, 1053) Josefin Bennet-Kjellsson, Skellefteå SK, 9.28.51, 1054) Evelina Gustavsson, Malå IF, 9.28.56, 1079) Frida Hagdahl, AXA SC, 9.33.15, 1124) Maria Berglund, AXA SC, 9.42.23, 1135) Lovisa Pettersson, IFK Umeå, 9.44.09, 1140) Elisabet Nyström, Skellefteå SK, 9.45.07, 1164) Susanne Grönlund, Vindelns IF, 9.48.27, 1173) Maria Isaksson, Överboda SK, 9.50.28, 1203) Åsa Holmström, Skellefteå SK, 9.55.02, 1215) Maria Larsson, Skellefteå SK, 9.57.40, 1225) Fanny Wikman, Täfteå IK, 9.58.48, 1277) Madeleine Rinman, Storumans IK, 10.08.25.

1301) Gerd Hällsten Hamreby, Vilhelmina IK, 10.12.28, 1308) Gun Rehnman, Agnäs IK, 10.14.19, 1312) Veronica Melender, AXA SC, 10.14.33, 1380) Elin Blom, Latikbergs IK, 10.25.45, 1393) Emma Lysholm, Bodens SK, 10.28.05, 1413) Anna Bergman, AXA SC, 10.32.57, 1507) Emma Burström, AXA SC, 10.48.23, 1522) Rebecca Hellgren, AXA SC, 10.50.28, 1591) Ronja Lindberg, Aspås IF, 11.03.01, 1606) Helene Jacobsson, Lycksele IF, 11.05.36, 1617) Therése Magnusson, FK Finn, 11.10.38, 1665) Ida Wågberg, Stöcke Triathlonsällskap Järnet, 11.18.14, 1695) Marie Häggström, IFK Umeå, 11.24.59, 1707) Amanda Granberg, NCC IF Umeå, 11.26.04, 1724) Maria Nilsson, Stöcke Triathlonsällskap Järnet, 11.28.33, 1740) Maja Karin Hallöf, Norum-Djäkneboda SK, 11.30.09, 1741) Mia-Lena Holmström, Norum-Djäkneboda SK, 11.30.11, 1742) Maria Isberg, Norum-Djäkneboda SK, 11.30.12, 1801) Pia Pudas, AXA SC, 11.40.50, 1812) Kristina Nilsson, AXA SC, 11.43.59, 1824) Kristin Hånes, Umeå OK, 11.50.05, 1828) Ingela Henriksson, Skellefteå SK, 11.51.36.