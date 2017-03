Hyggliga premisser för avtalsrörelsen

(2017-03-06) Lönerna på den svenska arbetsmarknaden utvecklas alltjämt i stadig takt. De två senaste åren har löneökningen varit på ungefär samma nivå, något över två procent. Avtalsrörelsen har varit sansad och de nominella lönehöjningarna måttliga, vilket gett fortsatt hyfsad reallöneökning. Avtalsparterna på arbetsmarknaden har sålunda starkt bidragit till den goda utvecklingen i svensk ekonomi.

För det här året är utsikterna fortsatt ljusa. Det betyder att förutsättningarna är fördelaktiga även för årets stora avtalsrörelse. Många avtal skall förnyas eftersom många av de som tecknades 2016 blev ettåriga. Mer än halva arbetskraften, drygt två miljoner löntagare, berörs.

De låga nominella lönehöjningarna har fungerat effektivt i de rådande omständigheterna med låg inflation och expansiv penningpolitik. Och ihop med jobbskatteavdragen som gett låg- och medelinkomsttagare mer pengar i börsen till försörjningen och de dagliga behoven.

Den uthålliga reallöneökningen har betytt mycket för hushållen. Värdet på de svenska lönerna hade urholkats kraftigt under lång tid. Detta trots i kronor räknat stora påslag i avtalsuppgörelserna. Under perioden 1980-1994 var de nominella löneökningarna i genomsnitt 6,8 procent per år. Reallöneökningen var likväl nära noll.

Med industriavtalet för tjugo år sedan bröts den inflationsdrivande lönepolitiken. Industrin satte därefter normen för lönebildningen, vilket tillsammans med riksbankens inflationsmål hade god verkan. Löneökningstakten växlades ned. Höginflationsekonomin fick ett slut.

Ett resultat av den genomgripande förändringen var reallöneökningar. Under perioden 1995-2016 har reallönerna på den svenska arbetsmarknaden gått upp med 64 procent. Under dessa drygt tjugo år har den nominella löneökningstakten i genomsnitt varit 3,4 procent per år. Siffrorna är medlingsinstitutets. Institutet sköter bland annat den officiella lönestatistiken. Det är en enorm skillnad jämfört med perioden 1980-84.

Mycket händer på avtalsfronten i år. 456 avtal går ut. Hur förhandlingarna löper och utfaller har stor betydelse för hela den svenska ekonomin under detta och kommande år. Lönebildningen har dock fungerat smidigt under hela inledningen av 2000-talet. Några särskilda anledningar till att avtalsrörelsen skulle kärva föreligger inte den här gången heller.