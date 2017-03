House of Metalgeneralens nöjesval

Petra Edström, festivalgeneral för House of Metal samt restaurang- och nöjeschef på Umeå Folkets hus, väljer nöjen.

Bästa musiken just nu: Lyssnar mycket på banden som ska spela på House of Metal i helgen + Kreators senaste platta.

Tittar gärna på: Serier, mest spännande sådana.

Läser: Kaninjägaren, Lars Kepler.

Radio/poddar jag gillar: Lyssnar bara på P1 när jag lagar mat.

Det spel jag spelat mest: Candy Crush.

Min paradrätt: Lasagne med chili och Pad Thai.

Låt jag trallade på senast: Säkert någon Mello-låt, hahaha.

Mitt stammisställe: Om jag går ut blir det mest Rockbaren.

Senaste impulsköpet: Precis i detta ögonblick har jag en kompis som skickar bilder på kläder hon tycker jag ska ha och jag säger bara: Köp!

Drömmer om att resa till: Key West.

Min bästa app: Mobilbanken.

Tränar: Nästan ingenting för tillfället, är en latmask.

Mitt favoritplagg: Svarta sköna jeans.

Favoritbutik: Var som helst där det går att köpa roliga delikatesser.

Senast besökta livekonsert: Binary Creed på Väven.

En ledig helg spenderas bäst: Tillsammans med kompisar.

Det hoppas jag på under 2017: Att jag hinner umgås mer med folk jag tycker om.

Tre tips från coachen för att få ut det bästa av House of Metal: Det kommer att blir mycket folk i år så: 1. Om du verkligen vill se ett band, var där i tid. Vi måste stänga dörrarna om det blir fullt. 2. Det blir varmt och trångt om man står långt fram, så se till att dricka mycket vatten under kvällen. 3. Kom gärna in och byt din biljett mot armband innan festivalen öppnar. Då går det snabbare att komma in sedan.

BERÄTTAT FÖR: ERICA SJÖSTRÖM