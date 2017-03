Kernell: ”Vi var inte långt ifrån Tyskland”

Född: 1986 i Umeå

Bakgrund: Utbildad på filmskola i Danmark. Har gjort kortfilmer som "Att dela allt" (2009), "Spel" (2009), "Paradiset" (2014), "Stoerre vaerie" (2015) och "I will always love you Kingen" (2016).

Aktuell med: "Sameblod" som får premiär på på svenska biografer 3 mars 2017. Den berättar om sameflickan Elle Marja, som under det rasistiska 1930-talet bestämmer sig för att bryta med sitt tidigare liv och förneka sitt samiska ursprung.

Priser för "Sameblod": filmkritikerpriset Fedeora vid Venedig filmfestival, Europa Cinemas Label för bästa europeiska film (som delas ut på olika platser i Europa), Dragon Award Best Nordic Film, på Göteborgs filmfestival och på filmfestivalen i Tokyo vann Lene Cecilia Sparrok pris som bästa skådespelerska och filmen fick även juryns specialpris.