Dolce släpper ny singel

Musik Den hyllade Umeåduon Dolce släpper en ny singel i dag. Vänder, vrider handlar om att befinna sig på sin tryggaste plats på jorden – med inslag av ”en porrig sax”.

– Texten till Vänder, vrider säger kanske inte supermycket, men den sammanfattar hur det kan kännas att bo på samma ställe ett längre tag. Om att befinna sig på sin tryggaste plats på jorden. Platsen en tillåts känna alla känslor inför men där en även råkar känna i princip alla i sitt sikte. Där det är lätt att synas men svårt att vara hemlig. Ibland kan det kännas skrämmande att stanna på samma plats en längre tid. Då kan det vara gött med en porrig sax som exotifierar lite, säger Dolce om låten.

Dolce, som består av Umeåborna Leopold Nilsson och Anna Levander, har bara funnits i ett par år men redan hunnit göra stort avtryck. De har hyllats i internationell musikpress som NME och Noisey och spelat på festivaler som South by Southwest (SXSW) i USA och Way out West i Sverige. De har även uppträtt flitigt på hemmaplan.

2015 släpptes Dolces debut-ep Gröna höjder, och för en tid sedan spelade duon in sitt debutalbum Av liv och grönska. Inspelningen gjordes tillsammans med producenten Mattias Glavå, som jobbat med storheter som Håkan Hellström, Broder Daniel och Dungen.

Lyssna på låten nedan (via Soundcloud):