Lastbil har kört av E4 söder om Umeå

Umeå En lastbil har kört av vägen på E4 i norrgående fil söder om Umeå, närmare bestämt söder om Ansmark/norr om Åhedån.

– Lastbilen låg helt i diket, sa ett vittne som ringde in till VK. Den hindrar ingen trafik nu, men när de ska bärga lastbilen lär det bli köer.

Räddningstjänst och ambulans var snabbt på plats, men det är ännu oklart huruvida föraren är skadad eller inte.

Väglaget är spårigt och slaskigt och lastbilen har gått av vägen vid en nedförsbacke strax innan E4 rätar ut sig.

Texten uppdateras.

23:56:

VK fick tag i Räddningstjänstens insatsledare Yngve Isaksson. Han menar att det har gått bra efter omständigheterna.

– Han har kommit söderifrån in mot Umeå och, ja det är väldigt spårigt, så däcket har skurit och han kom in i djupsnön och sen genom viltstängslet.

Han var inte skadad?

– Nej, han stod utanför bilen när vi mötte upp honom.

När väntar bärgning tror du?

– Under dagen i morgon nångång. De måste tömma lasten först, han hade lut i den.

Då väntas långa köer på E4?

– Jag tror inte det. Avkörningen var alldeles vid en vändplats så det ska nog gå bra, säger Yngve Isaksson.