Slutsålt på fredag – House of Metal mot publikrekord

Musik På fredag spelar thrash-giganterna Anthrax på House of Metal. Bokningen har fått Umeåfestivalens biljetter att sälja i rekordfart.

Anthrax räknas till The Big Four inom thrash metal-genren, tillsammans med Metallica, Megadeth och Slayer. De amerikanska metalikonerna är den största bokningen i Umeåfestivalen House of Metals historia, något som märks i biljettförsäljningen.

Alla biljetter till på fredag, då Anthrax uppträder, har sålt slut. Det är första gången det händer för festivalen.

De som vill se Anthrax kan fortfarande köpa tvådagarsbiljetter, även om de också börjar gå åt snabbt.

– Det känns fantastiskt kul att det är så stort intresse för House of Metal i år. Faktum är att lördagen inte ligger långt efter. Tvådagarsbiljetterna rasar iväg i snabb takt nu så vi kan helt klart se fram emot ett publikrekord i år, säger festivalgeneralen Petra Edström till VK.