Brons till Charlotte Kalla

Längdskidor Charlotte Kalla tog Sveriges första medalj i VM när hon åkte i mål som trea i Skiathlon. Åt suveränen Marit Björgen var det inget att göra åt. Två blev Krista Parmakoski som frälste hemmapubliken med Finlands första längdmedalj i detta mästerskap.

Det blev snabbt en fyrklöver som drog sig lös från resten av klungan. Kalla, Parmakoski, Björgen och Weng drog ifrån resten med många sekunder.

Charlotte Kalla hängde med bra under den klassiska delen, men började något överraskande tappa rätt mycket tid under fristilen. Vid skidbytet var det nämligen en klunga på fyra, men redan efter 1,3 kilometer av fristilen hade Charlotte Kalla och Heidi Weng tappat 10 sekunder på Parmakoski och Björgen. Kalla fortsatte tappa under fram till 11.25 kilometer, då la hon i en högre växel och lämnade Heidi Weng bakom sig.

Där framför hängde Parmakoski med Marit Björgen hela vägen till sista 1,5 kilometerna där Björgen visade att gammal är äldst och tog sitt femtonde VM-guld med fem sekunders marginal.

Efter Kalla blev Anna Haag bästa svenska på en 18:e plats, 2.11 bakom segrande Björgen. Ebba Andersson gjorde en fin VM-debut och åkte in som 22:a 2,42 bakom segraren. Stina Nilsson hade det riktigt tufft i spåret och blev bara 26:a – 3 minuter bakom och blev därmed sämsta svenska idag.