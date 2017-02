Umeå Polisen fick under fredagskväll larm om en personbil som kört av vägen.

Polisens ledningscentral har under kvällen fått in ett samtal om en man i 40-års åldern som kört ned i diket vid Stöcksjö utanför Umeå. Samtalet kom in strax före klockan 22.00

Inringaren upplevde att mannen i fråga var kraftigt påverkad.

Polis har tagit med mannen för provtagning. Han misstänks nu för rattfylleri.