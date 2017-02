Klubbfestival med fri entré i Umeå

Musik På onsdag blir det klubbfestival med fri entré till tre Umeåklubbar, under namnet This is Umeå.

Det är de båda populära musikklubbarna Heaven och Heartbeats som infaller samtidigt. Samma kväll är det dessutom konsert på Tapas-klubben Fever, och det hela har nu bakats ihop till en enda stor klubbfest.

Under kvällen spelar Slow Fox och Albert af Ekenstam på Heartbeats, som huserar på Gotthards krog, medan Duschpalatset och Nattskärran i sin tur uppträder på Heaven på krogen Hundra. På Tapas väntar en spelning med artisten Kristian Anttila.

Det är fri entré på samtliga arrangemang.