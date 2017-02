Väder Kuling, nedisning och ännu mer snö väntas i länet. Nu går SMHI ut med flera klass-1 varningar.

SMHI har gått ut med klass 1-varningar över både Bottenviken, Norra Kvarken samt Västerbottens kustland och inland.

I Bottenviken samt Norra Kvarken varnas för kuling, något som innebär en medelvind på 14 m/s eller mer. SMHI varnar också för nedisning, något som innebär risk för måttlig nedisning av fartyg i isfria områden.

I Västerbottens kustland gäller klass 1-varningen snöfall. Under torsdagsdygnet kan snöfallet ge 10-15 centimeter snö och i norra delen 15-30 centimeter snö. Under fredagsdygnet kan det komma ytterligare 5-10 centimeter, enligt SMHI. Det väntas också nordlig vind med frisk eller lokalt hårda vindbyar, vinden avtar dock under fredagen.

Även i Västerbottens inland varnas för snöfall, under torsdagsdygnet 10-15 centimeter och på fredagen ytterligare 5-10 centimeter.

Snöfallsområdet över norra Norrland ligger enligt SMHI kvar under natten mot fredag samt under fredagen, men det kommer att mattas av efterhand. Dock kan det komma ytterligare en eller ett par decimeter nysnö.

Under fredagen fortsätter snöandet i nordöstra Norrland men det väntas dra bort under kvällen.