10 tips till helgens Umefolk

Fredag och lördag, Umeå Folkets hus. Det arrangeras flera musikworkshopar under festivalhelgen på olika håll i Umeå Folkets hus, bland annat om american old time fiddle, arabiska rytmer på darbuka-trumma (bilden), norskt låtspel, irländsk musik och dans samt västerbottniska visor.

Spelningar på stadsscenen

Fredag och lördag, Plectrum och Pipes of Scotland.

Det arrangeras även spelningar utanför Umeå Folkets hus, i år främst på Plectrum i intilliggande Comfort Hotel Winn. Sofia Högstadius, Sideshow stringband, Kalasorkestern och The Roots Family spelar bland annat, och under lördagen arrangeras en Umefolk-spelning på Pipes of Scotland med Umeåbon Joe Fiddle och Tijå.