Skrota idé på större skidbacke på Vallberget

Debattartiklar (2017-02-23) Åter kommer propåer om utbyggnadsplaner för en större skidbacke på Vallberget vid Tavelsjön. Men argumenten mot ett sådant projekt är många; det handlar om allt från att viktiga naturområden hotas och allvarliga miljöstörningar till vådliga ekonomiska kalkyler. Planerna på en skidanläggning i Tavelsjö bör definitivt skrotas och ett utökad skydd för området övervägas.

Det skriver Henrik Sundén, Umeå.

FÖLJ ÄMNEN Tavelsjö Vallberget Åsikter Debattartiklar Umeå

Åter kommer propåer om utbyggnadsplaner för en större skidbacke på Vallberget vid Tavelsjön. Jag vill framföra några argument mot ett sådant projekt.

För det första, områdets värden som relativt orört naturområde nära Umeå hotas.

Tavelsjöleden går uppe på berget, som har den enda stora förkastningsbrant, som finns i umetrakten. Områdets östbrant är i stort opåverkad av modernt skogsbruk.

I boken Floravård i skogsbruket, Allmän del (Ingelög 1988) anges sydbranter och branta bergspartier, hällmarksimpediment, orörd skog med död ved, myrtallar samt vattendrag som skyddsvärda biotoper, som bör undantas från skogsbruk. De bör rimligtvis även undantas från annat förstörande bruk av naturen.

För det andra, området ligger i tillrinningsområdet till och skyddsområdet för Tavelsjön, som Vindelsälvsåsen går rakt igenom. Åsen är huvudkälla för Umeå vattenförsörjning.

En skidanläggning medför stora markarbeten med slamtransport till Tavelsjön, både under byggnationen och i driftskedet. Snötillverkning medför ökade avsmältningsflöden. De små bäckar, som går från bergen till sjön får helt förändrade vattenregimer med stora vattenflöden under våren och torka under sommaren. Kraftig erosion och biologiska förändringar kan förväntas. Se bara på miljöfiaskot i Åre!

Vad tycker Vakin?

För det tredje, ökad trafik med förorenande, bullriga och riskgenererande fordon.

Väg måste byggas till toppen av anläggningen. Vandringsleden måste troligen flyttas. Redan i dag är körningen med snöskotrar på Tavelsjöns is besvärande (buller, avgaser, risker, fortkörning). Sjön borde avlysas för i första hand tvåtaktsmotorer, i andra hand för all trafik med fordon på is (dispens för plogning av skridskobana).

Även trafik med vattenskoter bör avlysas helt och hastigheten för båttrafik begränsas till sju knop. Sjön passar bättre för kanotning.

För det fjärde, ljusföroreningar från skidanläggningen.

Tavelsjöområdet är ett lätt nåbart område med låg ljusförorening i dagsläget. Bättre avskärmning av samtliga ljuskällor runt sjön skulle göra trakten unik som stadsnära lågt ljusförorenad miljö med god utsikt över vida horisonter.

För det femte, klimatet.

Med varmare klimat, torde snöbrist bli ett problem till och med på kort sikt. Branten vetter mot öster. Den töar därför ganska tidigt. Säsongen blir kort.

För det sjätte, ekonomin.

I södra fjällen finns anläggningar som går ekonomiskt bra. I våra trakter har många anläggningar problem. Dundret har nyligen gått i konkurs.

Det blir inte lätt för en dyr anläggning på Vallberget, med kort säsong, att få ekonomin att gå ihop. Buberget, Bygdsiljum och andra slås ut, till förfång för den lokala hälsobefrämjande och socialt viktiga idrotten. En jätteanläggning övervägs också i Hemavan, trots problem i Tärnaby.

Till syvende och sist, elitidrotten.

Det sägs, att ett skididrottsuniversitet ska startas i Umeå. Läkarkompetensen finns nog, men snötillgången är nu så osäker, att själva idrottsutbildningen måste läggas på ett annat håll. Dundret i Gällivare är nog ledigt för inköp.

Årets krascher inom utförsåkningen visar tydligt, att den nått en hög risknivå för livslånga skador. Belastningen på sjukvårdsresurser och försäkringssystem håller på att bli betydande och måste ner. Mindre tävlingar ger mindre kommersiellt intresse och mindre mediebevakning, det vill säga sporten i sig dör ut.

Med förhoppning om att planerna på en skidanläggning i Tavelsjö definitivt skrotas samt att ett utökad skydd för området övervägs.

Henrik Sundén