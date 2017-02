Förslaget: Personal får ha sex på arbetstid

Nyheter Sex på arbetstid? Per-Erik Muskos (S) vill att Övertorneå kommun ska se på sex som friskvård.

FÖLJ ÄMNEN friskvård Övertorneå Inrikes

Det rapporterar Norrbottens-Kuriren.

Fullmäktigeledamoten lämnade in en motion under kommunfullmäktige under måndagen. Motionen rubricerades: ”Erbjud personalen möjlighet till sex på arbetstid”.

I motionen skriver Muskos att kommunen lider av en minskad befolkning och ett födelseunderskott. ”Detta gör att barnafödande bör uppmuntras. Då sex dessutom är en ypperlig motionsform med dokumenterade positiva effekter för välbefinnandet bör kommunen slå två flugor i en smäll och uppmuntra personalen till att nyttja sin friskvårdstimme till att gå gem och ha sex med sin partner”, fortsätter han.

Muskos vill att småbarnsföräldrar ska få mer tid med varandra och få mer tid till sex om de vill skaffa fler barn. Men han skriver också att ensamstående ska ha samma rätt att använda friskvårdstimmen till sex.

Motionen lockade till en hel del skratt under kommunfullmäktiges sammanträde. Men Per-Erik Muskos menar allvar.

– Jag tycker att det är ett ypperligt tillfälle att använda friskvårdstimmen. Det finns en skev bild på det här, speciellt i Tornedalen är ämnet lite tabubelagt. Men det finns många studier om visar att det är bra friskvård, säger han.

– Visst är det en skämtsam sida i det också, men jag får ju en bild av att folk många gånger har sex mer av sina äktenskapliga plikter. I ett äldre förhållande är det inte så vanligt att man gör det. Det kan vara nyttigt att få göra det under arbetstid.

Just att få mer tid med varandra är något Muskos vill se.

– Jag tror att sex är en bristvara i många längre relationer. Vardagen är stressig och barnen är hemma. Det här kan vara ett tillfälle att få egen tid, säger han.

Och det bör vara friskvårdsgiltigt?

– Det finns gott om studier som visar att det är hälsosamt.

Du tycker att det behöver liggas mer i Övertorneå?

– Ja, kan det bli för mycket av den varan?

HERMAN ÖBERG / NORRBOTTENS-KURIREN