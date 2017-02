Bekräftat: Bäckman tar över Modo

Per Bäckman, 66, har en gedigen meritlista som tränare där han under fem års tid var huvudtränare för Danmarks landslag. Bäckman har även tränat Frölunda, Västerås, Malmö och Färjestad i Elitserien/SHL och var under fyra säsonger huvudtränare i MODO Hockey mellan 1997-2001. Tomas Jonsson, 56, assisterade Bäckman under tiden i Danmark och har även erfarenhet från tränarjobb i Leksand och Brynäs.

– Vi är glada att på kort tid hitta en lösning med två så rutinerade tränare som dessutom har erfarenhet från liknande situationer sedan tidigare, kommenterar MODO Hockeys VD Johan Widebro och avslutar:

– Vi blickar nu framåt mot två spännande veckor under avslutningen av HockeyAllsvenskan.