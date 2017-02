Sporten direktsänder Umeås idrottsgala

Årets idrottskvinna:

Josefina Eiremo, Iksu, Jonna Sundling, IFK Umeå, Maria Norman, Umeå RF.

Årets idrottsman:

Jonas Svahn, IBK Dalen, Björn Berg, Iksu beachvolley, Oskar

Norum, Umeå AK.

Årets Damlag:

Iksu innebandy, IFK Umeå sprintstafettlag, Udominate

Basket.

Årets herrlag:

IBK Dalen, Täfteå IK fotboll, Team Thorengruppen fotboll.

Årets ledare:

Urban Karlsson, IBK Dalen, Stina Hildingsson, Korpen, André Ghanbari, Team Thorengruppen.

Årets prestation:

Uttervägens hjältar, Team Thorengruppen fotboll, IFK Umeå sprintstafettlag.

Årets paraidrottare:

Ume Flyers, Markus-Pekka Dreyer Perkiömäki, Ume Wolfs.

Årets ungdomsledare:

Mats Bäckström, Umedalens IF, Cecilia Edström, Umedalens IF,

Tobias Broddeskog, Stöcke IF.

Årets ungdomsförening:

Sävar IK, Stöcke IF, Umeå brottning.