Allvarlig olycka på E4 utanför Husum

Inrikes Vid 20-tiden på söndagen krockade en lastbil och en personbil på E4 norr om Husum. Det var en sådan allvarlig krock att personbilen trycktes in under lastbilen. Två personer skadades allvarligt under olyckan, skriver Allehanda.

FÖLJ ÄMNEN E4 Husum Inrikes

Det var vid 20.01 som larmet inkom om trafikolyckan. Enligt larmet ska en personbil och en lastbil ha krockat med varandra på E4. Olyckan ska ha skett på E4, östra Önska, norr om Husum.

– Det var en kraftig krock och personbilen ska ha tryckts under lastbilen. Föraren till personbilen är vid liv men inte vid medvetande enligt det senaste jag hörde, säger Åke Landfors på räddninginstjänsten

Vid 21.20 berättade Åke Landfors mer om läget angående trafikolyckan.

– Bilen är rejält intryckt under lastbilen. I princip hela passagerarsätet är under lastbilen, det är en väldigt svår situation. Men enligt den senaste informationen har vi fått ur personen ur bilen, och föraren ska då föras med ambulanshelikopter, till Umeå skulle jag gissa, säger han.

Åke Landfors bekräftar nu att de hittat ytterligare en person i bilen, i passagerarsätet.

– Vi såg inte den personen först, bilen är väldigt hoptryckt. Jag vet inte hur det är med den personen, men det ser inte ljust ut, säger Åke Landfors.

Enligt ett vittne som vi har pratat med så gled lastbilen över på fel vägbana och krockade därefter med den mötande personbilen. Han säger också att det var som en skridskobana på platsen.

Det ska vara stopp i båda riktningar.

Daniel Haugen/Allehanda