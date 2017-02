Planenlig vinst för Iksu

Innebandy Iksu vann stort mot Linköping på hemmaplan, men Linköping bjöd på bra motstånd och gav Iksu problem med sina fina spelvändningar.

Det var något överraskande Linköping som tog ledningen i matchen efter en kontring i den 5:e minuten.

Iksu hade spelövertaget och hittade varandra bra i uppspelen gång på gång, men skärpan fanns inte riktigt där i avsluten och många gick utanför eller på målvakten.

Tillslut lyckades ändå Iksu få hål på Mikaela Malgerud i Linköpings mål. Detta efter att Corinne Ruttiman serverade Malgorzata Pazio som satte kvitteringsmålet. Strax därefter var det dags igen när Louisa Turton bombade in 2-1 via stolpen från kanten.

Linköping visade tydligt att de inte tänkte göra det lätt för Iksu denna söndagseftermiddag. Iksu tappade bollen på offensiv planhalva och Linköping var med och 1-0-målskytten Maja Liljeroth kom ensam mot Malin Marklund i Iksumålet och kunde sätta kvitteringen.

Emelie Wibron fick avsluta målskyttet i första perioden som slutade 3-2 till Iksu.

Linköping inledde målskyttet även i andra perioden genom ännu en kontring där Amanda Ljunggren.

Två minuter senare tog dock Iksu ledningen igen genom Julia Nordin. Hon fick en passning från Josefina Eiremo i slottet och sköt in ledningsmålet. Strax därefter satt 5-3 från Amanda Delgado-Johansson och även 6-3 från Johanna Hultgren.

Iksu fortsatte dominera spelet och hade flera chanser att utöka sin ledning, men Linköping försvarade sig bra och Iksu lyckades inte. Istället var det Amanda Ljunggren som gjorde sitt andra mål i perioden när Linköping reducerade till 6-4.

Iksu hade problem med Linköpings spelvändningar och bortalaget hade ytterligare chanser att krypa ännu närmare, men perioden slutade 6-4.

Tre minuter in i den tredje perioden var det kaptenen själv som skrev in sig i målprotokollet då hon med ett hårt skott från slottet satte 7-4. Iksu fick sedan inte riktigt till det och fem minuter in i tredje perioden tog Andreas Harnesk timeout.

Spelet var inte bländande, men efter halva perioden blev det lite proppen ur för Iksu som gjorde fem mål på fyra minuter. Laget hade dock fortsatt svårt för Linköpings spelvändningar och släppte in två mål under samma period.

Matchen slutade med storseger för Iksu med 11-6.