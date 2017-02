Uppgifter: Modo sparkar tränaren

Ishockey Efter tre raka förluster mot lag efter sig i den hockeyallsvenska tabellen är Andreas Johansson inte längre Modos tränare, skriver Allehanda.

Beslutet togs i går kväll och ikväll i samband med Modos träning kommer klubben att gå ut med information.

Det är turbulent i krislaget Modo Hockey och nu står det klart att laget kommer att ha sin elfte huvudtränare sedan 2008 när Modo i morgon möter Vita Hästen.

Allehanda-Sporten har varit i kontakt med klubbens styrelseordförande Ulf Strinnholm som hänvisar till vd:n Johan Widebro som via ett sms säger att han inte är tillgänglig under dagen, men kommer att närvara vid Modos A-lagsträning i kväll kl 18.30.

Vi har inte fått någon uppgift på vem som ska efterträda Andreas Johansson, men ett namn som nämns är förre Djurgårdstränaren Hans Särkijärvi.

Vi uppdaterar er under dagen om vad som händer i Modo Hockey.

Vi har sökt Andreas Johansson och Johan Widebro för en kommentar.

Per Hägglund/Mittmedia